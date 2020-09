To však nebylo jediné, na co se policisté zaměřili. Současně hlídky pátraly po osobách, věcech, odcizených vozidlech, problematiku ilegální migrace, převážení drog, jízdu pod vlivem omamných a psychotropních látek apod.

Během celého týdne zkontrolovali policisté Krajského ředitelství policie Středočeského kraje celkem 1759 řidičů a jejich vozidel a zaměřili se nejen na řidiče osobních, ale i řidiče nákladních vozidel, kdy zjistili 357 dopravních přestupků. Celkem 45 řidičů policisté odhalili při jízdě s mobilním telefonem v ruce. V šesti případech policisté zjistili, že řidiči usedli za volant pod vlivem alkoholu a ve dvou případech pod vlivem drog.

Celkem 30 řidičů překročilo maximální povolenou rychlost, 87 nepoužilo při jízdě bezpečnostní pásy a 16 jich vyjelo na dálnici bez platné dálniční známky.

Při této dopravně bezpečnostní akci středočeští policisté nasadili také speciální a moderní techniku, jako jsou například monokulární dalekohledy, dále prováděli vizuální kontrolu řidičů, kdy se zaměřili i na řidiče nákladních vozidel.

Akce se odehrála od pondělí 14. září do pátku 18. září. „Tyto kontroly probíhaly celý pracovní týden na silnicích a dálnicích ve Středočeském kraji a bylo do nich nasazeno 274 policistů, kteří kontrolovali především to, zda řidiči při jízdě nepoužívají mobilní telefon, který nesmí za jízdy držet v ruce,“ dodal Pavel Truxa.