Recidivista se nejprve pokusil 6. dubna vloupat do rekreační chaty v Křivoklátě, kde poškodil historické vstupní dveře a středový rám okna, avšak dovnitř objektu se nedostal a nic neodcizil. „Majiteli objektu tehdy vznikla škoda na poškození ve výši 20 tisíc korun,“ sdělila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Ve druhém případě se rovněž v Křivoklátě vloupal do rodinného domu, u něhož rozbil okno, kterým se dostal dovnitř. Poté vypáčil dveře do patra domu, odkud si odnesl tři fotoaparáty s několika objektivy a dalším příslušenstvím, dále externí disk a finanční hotovost. Svým jednáním způsobil poškozenému celkovou škodu přesahující 80 tisíc korun. Kromě toho recidivista řádil na začátku dubna také na území Nymburska.

„Muž byl tedy obviněn z trestných činů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Navíc se majetkové trestné činnosti dopouštěl opakovaně i přesto, že byl v posledních letech za takové činy již odsouzen,“ přiblížila policejní mluvčí.

Při transportu do vazební věznice, přestože byl muž spoután služebními pouty i poutacím pásem, se vytrhl eskortě a vydal se na útěk do centra města. Kriminalisté obviněného muže vyzvali, aby zůstal stát. Ten ale neuposlechl, a proto policisté reagovali varovným výstřelem, kdy třikrát vystřelili ze služební zbraně do bezpečného prostoru. Poté byl mladý muž znovu zadržen a eskortován do vazební věznice.

Kriminalisté poté zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.