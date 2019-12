Pouhých pár desítek minut byla ve čtvrtek 5. prosince večer aktuální žádost středočeské policie o pomoc při pátrání po dvojici Jihočechů, o jejichž osud měly obavy jejich rodiny. Na veřejnost se s výzvou adresovanou případným svědkům obrátila středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková vpodvečer – a ještě během večera záznamy o pohřešování obou mužů z pátrací databáze, kterou policie zveřejňuje na internetu, zmizely. Což znamená jediné: pátrání bylo ukončeno.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Nezvěstná byla dvojice Jihočechů ve věku mezi 50 a 60 lety, kteří pravidelně, měsíc co měsíc, jezdí do francouzské metropole Paříže za obchodem. Vozí odtud ojetá auta a náhradní díly. Tak jako obvykle se muži vydali na cestu i v úterý – do dodávky s připojeným přívěsem nastoupili kolem 18. hodiny v Sezimově Ústí. Nevrátili se však jako jindy stylem „na otočku“, svým blízkým se neozvali – a ani jednomu se nebylo možno dovolat na mobil. Jejich rodiny se tudíž obrátily na policii.