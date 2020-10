Soud v Lounech ji potrestal podle informací iDNES.cz formou trestního příkazu, uložil jí peněžitý trest a zákaz řízení. Hamousová však proti rozhodnutí podala odpor. „Dohodli jsme se s advokátem, že zvolíme tento postup, který je naprosto legitimní a není ojedinělý,“ uvedla Zdeňka Hamousová.

Policisté z obvodního oddělení v Žatci zastavili Zdeňku Hamousovou ve čtvrtek 9. dubna před velikonočními svátky pět minut před jednou hodinou v noci, vyšetření ukázalo, že má v krvi více než jednu promile alkoholu.

„Velmi se za to, co jsem udělala, stydím, mrzí mě to, bylo to zkratkovité a nesprávné chování. Všem se veřejně omlouvám,“ okomentovala to v Senátu, který ji vydal v květnu k trestnímu stíhání.

Zdeňku Hamousovou kvůli incidentu vyřadilo hnutí ANO ze své kandidátky do Senátu. Žatecká starostka kandidovala za Unii pro sport a zdraví, ve víkendovém prvním kole získala jen deset procent hlasů a do druhého už nepostoupila.