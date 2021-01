Při první události přišla žena tmavší pleti domů k seniorce a vlídným hlasem ji přesvědčovala ke koupi brambor a cibule. Poté, co seniorka souhlasila s nákupem, žena odešla pryč a místo ní přišel muž, který jí přinesl pytel brambor a pytel cibule před dveře. Za zeleninu požadoval zaplatit 1250 korun. Ač poškozená s částkou zprvu nesouhlasila, nakonec zaplatila.

Za necelý týden přišla za 82letou ženou opět stejná dvojice, tentokrát jí přišli vrátit údajný přeplatek za zakoupenou zeleninu, protože jim dala minule větší hotovost. „Neznámá žena požadovala z tohoto důvodu rozměnit dvoutisícovou bankovku. Důchodkyně šla do obýváku pro peníze, vrátila se k neznámé ženě, která seniorku navedla do kuchyně, a to bylo impulsem pro muže, který následně též vešel do bytu a odcizil z obývacího pokoje 40ti tisícovou hotovost. Žena se pak rychle rozloučila a oba odjeli. Seniorka po jejich odchodu zjistila, že jí chybí všechny peníze,“ popsala druhou z událostí policejní mluvčí Michaela Richterová.

Za dalších šest dní, tedy 18. ledna, opět v dopoledních hodinách, vnikli do domu s největší pravděpodobností stejní pachatelé. Dům byl odemčený, což jim zjednodušilo „práci“ a s jistotou zamířili do obýváku, ačkoliv žena byla doma a měla návštěvu. Obě seniorky si všimly přes prosklené dveře stínu osoby, ale poškozená žena si myslela, že je to její příbuzný, který dům s ní obývá. Seniorka se poté podívala z okna a zahlédla ženu na odchodu z jejího pozemku. Ihned šla do obýváku, kde zjistila, že ji chybí dvě peněženky s šesti tisíci. Policie po dvojici intenzivně pátrá a prosí o jakoukoliv pomoc při jejím dohledání.

Popis pachatelů:

Žena tmavší pleti, ve věku mezi 40 – 50 lety, přibližně 160 centimetrů vysoká a má silnější postavu. Vlasy má dlouhé černé kudrnaté. Na sobě měla mít hnědý kabát a kozačky.

Muž tmavší pleti, asi ve stejném věku jako žena, vysoký asi 180 centimetrů, silnější postavy zejména v oblasti břicha. Na sobě měl mít černošedou bundu tmavě modrou pletenou čepici.



Jestli přijeli autem nebo ne, poškozená neví, neboť žádný vůz neviděla.