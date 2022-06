Třiačtyřicetiletá žena zemřela v noci na 28. listopadu 2021 ve Vysočanech před chatkou, kterou obývala s o 13 let starším Reisingerem. Po vzájemné hádce vzal muž kanystr s benzínem, otevřel ho a družce hořlavinou polil hlavu a horní polovinu těla. Po odhození nedopalku benzín okamžitě vzplál.

“Smrti nešlo zabránit žádnou pomocí,” konstatovala obžaloba. “Po zasažení očí a dýchacích cest pozbyla poškozená orientaci, pociťovala palčivou bolest na povrchu těla a po vdechnutí plamene a popálení dýchacích cest pociťovala extrémní bolest a dušení,” popsala státní zástupkyně Simona Krupová u pražského městského soudu.

“S obžalobou nesouhlasím. Stalo se to, ano, ale nebyla to úkladná vražda. Nechtěl jsem ji zabít, nechtěl jsem jí ublížit,” prohlásil Reisinger. “Věděl jsem, že benzín je hořlavina, ale nevěděl jsem, že se to během takové chvilky může zapálit,” doplnil.

Podle Reisingera i svědků ze sousedství muž i družka holdovali alkoholu a hádali se, protože na sebe žárlili. Opili se i poslední noc, kdy slavili třetí výročí vztahu. Podle Reisingerovy verze žena začala hrozit, že zapálí chatku, a šla ke kanystru. “Chtěl jsem ji vystrašit tím, že to zapálím já,” vysvětloval, proč se nádoby s benzínem chopil sám. “Cigaretu jsem odhodil na zem,” tvrdil. Na policii přitom původně vypověděl, že na ženu chrstnul benzín a hodil po ní nedopalek, protože byl “naštvaný”.