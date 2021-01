„Řidič je podezřelý z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky,“ upozorňuje policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Došlo ke vloupání do stavby domu

Policie pátrá po zloději, který se od 23. do 27. prosince vloupal ve Skřivani do stavby rodinného domu. Zloděj nejprve při vniknutí o budovy poškodil francouzské okno a omítku. Po prohledání domu zde odcizil různé druhy nářadí. Následně se vloupal do stavební buňky, kde ukradl křovinořez. Svým jednáním způsobil majiteli škodu ve výši 124 tisíc korun. „Pokud si někdo všiml někoho podezřelého, nechť sdělí informace na linku 158,“ vyzývá policistka Jana Šteinerová.

Autorský dozor vykoná Bicera

Autorský dozor nad stavbou Víceúčelového studijního a společenského centra v Rakovníku bude vykonávat projektant stavby, který prováděl aktualizaci projektové dokumentace, tedy Milan Bicera, a to za 493 tisíc korun včetně DPH. Výkon autorského dozoru dané stavby bude prováděn v rozsahu pravidelné účasti na kontrolních dnech stavby, které budou pořádány 4x měsíčně. Stavební práce by měly být zahájeny v průběhu ledna roku 2021.

Zastupitelé Čisté schválili rozpočet

Čistečtí zastupitelé na prosincovém zasedání schválili rozpočet obce na rok 2021, který je sestaven jako schodkový, a to z důvodu výstavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Schodek je kryt z prostředků na účtech z minulých let ve výši 13,5 milionu korun. V průběhu roku bude zapojeno čerpání úvěru podle aktuálních faktur. Vedle kanalizace vedení obce plánuje zpracovat projekt na rekonstrukci sokolovny na MŠ, dále projekt na opravu 2. patra základní školy