/AUDIO, FOTOGALERIE/ Pokutu za rychlost mám zaplacenou, tak už pro mě limity neplatí… Kdo ví, jestli právě takto uvažoval řidič dodávky, kterému policisté při středeční kontrole naměřili v obci 77 kilometrů za hodinu. Jisté však je, že během pár hodin byl přistižen opakovaně. Ve čtvrtek 22. dubna to potvrdil mluvčí středočeské policie Pavel Truxa: „Policistům předložil pokutový blok za stejně vysoké překročení rychlosti z téhož dne.“

Vyhodnocení dopravně-bezpečnostní akce Speed Marathon ve Středočeském kraji | Audio: Policie ČR

Truxa ve čtvrtek shrnul středočeské poznatky z celoevropské dopravně bezpečnostní akce Speed Marathon, zacílené právě na měření rychlosti. A to i na místech, kde lidé v únoru vyjádřili přání, že by hlídku s radarem rádi viděli. Z dalších hříšníků Truxa výslovně upozornil na řidiče, který nedaleko Mladé Boleslavi v úseku, kde je povolená sedmdesátka, jel rychlostí 121 kilometr v hodině. Připomenout by ale vlastně mohl stovky rozmanitých příběhů.