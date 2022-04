Záběry z místa nehody zhruba na úrovni pražské části Řeporyje a středočeské obce Ořech tehdy obletěly svět: řídil totiž tahač vezoucí do Plzně na oslavy výročí osvobození dva historické tanky americké výroby z muzea obrněné techniky u Smržovky nedaleko Jablonce nad Nisou. Narazil do eskortního autobusu převážejícího devět vězňů a deset dozorců, který pak stejně jako nákladní soupravu zachvátily plameny. Třiadvacetiletý příslušník Vězeňské služby ČR zemřel, dalších 14 lidí utrpělo zranění – a vznikla i vysoká hmotná škoda. Poškozeny byly rovněž oba tanky.

VIDEO: Zadržení podezřelého žáka. Měl zabít svého učitele mačetou

Projednávat okolnosti této tragédie měl soud začít v pondělí 21. února, avšak obžalovaný se omluvil s odkazem na pracovní neschopnost. Jednání však nezačalo ani v pondělí 4. dubna, na kdy soudce Martin Fila stanovil nový termín. Je tak odročeno o měsíc – a mělo by začít v pátek 6. května.

Státní zástupkyně Hana Vrbová, jež je podle svých slov přesvědčena, že obžalovaný se svým nákladem v danou dobu na dálnici ani neměl co pohledávat, klade Miroslavu K. za vinu, že je za nehodu a její následky zodpovědný. Mimo jiné prý měl soupravu s neobvyklým nákladem na přívěsu částečně přetíženou a jel příliš rychle na to, aby dokázal včas zpomalit před místem zúžení s omezením průjezdu. Nedobrzdil – a narazil do vězeňského autobusu jedoucího přes ním.

Obžaloba vychází ze závěrů policejního šetření opřeného o znalecký posudek. Z minulosti je však známo, že obhajoba se opírá o dva jiné znalecké posudky. V jednací síni tak lze očekávat souboj argumentů znalců. A právníků. Zda bude vypovídat obžalovaný, se zřejmě ukáže až při soudním jednání.

Ve věci se chystá i další jednání soudu. Majitel tanků se domáhá plnění od pojišťovny, která mu nevyplatila pojistku. Oprava jednoho z tanků, stroje z první poloviny čtyřicátých let minulého století, s náklady odhadovanými na sedm milionů korun tak ještě nezačala.