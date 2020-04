U rakovnického soudu se střílelo. Spoutaný muž se pokusil utéct kriminalistům

Jako v nějaké kriminálce si v pondělí 20. dubna připadali ti, kteří se krátce po poledni pohybovali poblíž Okresního soudu v Rakovníku. Hlídka kriminalistů z něj do pražské vazební věznice měla eskortovat sedmadvacetiletého recidivistu. Ten byl v sobotu zadržen, neboť se vloupal do rodinného domu a do chaty, a to navíc v době nouzového stavu.

Policejní vyšetřování po střelbě u Okresního soudu v Rakovníku. | Video: Milan Kounovský