Do první chaty neznámý zloděj vnikl odemčenou brankou, následně vypáčil dřevěné dveře, čímž vznikla škoda ve výši okolo 15 tisíc korun. Šetřením policisté zjistili, že z chaty byla odcizena mikrovlnná trouba, dvě motorové pily a sekery a benzínová sekačka. „Svým jednáním dosud nezjištěný pachatel způsobil škodu ve výši přesahující 11 tisíc korun. Dohromady s poškozením se jedná o částku 26 tisíc korun,“ sečetla mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Z druhé chaty, kam se neznámý pachatel dostal tak, že přelezl drátěné oplocení pozemku, vypáčil dveře a vytrhl petlice z kůlny, byl odcizen indukční vařič, sekery a světla. Celková škoda byla vyčíslena na 22 tisíc korun.

„Policisté případy šetří jako podezření z trestných činů krádež, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci, za což hrozí pachateli v případě jeho dopadení a odsouzení až osmiletý pobyt za mřížemi,“ upozorňuje Michaela Richterová.

Co dělat, je-li chata i přes tato opatření vykradena?



Pokud při návratu domů zjistíme, že máme vylomený zámek, vysazené dveře z pantů, pootevřené okno, či střepy z rozbitého okna, je nejlepším řešením ihned zavolat linku 158. Nedoporučujeme vstupovat do takového objektu. Mohl by být uvnitř ještě pachatel. Dále bychom neměli manipulovat s předměty a uklízet dříve než přijede policie, znehodnotili bychom takto stopy.

Policisté pravidelně pořádají akce na kontrolu zabezpečení chat a rekreačních objektů, zejména před jejich zazimováním, kdy lidé své chaty opouštějí, což nejvíce láká zloděje. Někteří vniknou do chaty jen proto, aby zde mohli přenocovat či najít něco k jídlu, jiná skupina pachatelů jde cíleně pro věci, které by se daly nějak zpeněžit.

Proto policisté apelují na majitele rekreačních chat, aby v objektech nenechávali cenné věci či cokoliv, o co nechtějí přijít. Zloděje nejvíce láká elektronika, starožitnosti, zahradní technika, nářadí či zahradní nábytek. Důležité je také dobře rekreační objekt zabezpečit a nenechávat v jeho okolí žádné předměty, například žebříky, sekery, či jiné nářadí, které by mohly usnadnit nezvaným návštěvníkům vstup do objektu. Na druhou stranu je ale žádoucí budit dojem, že objekt je i přes zimu obýván.