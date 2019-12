Muži, které policie odvedla přímo z pracoviště ve skladovém objektu na Praze-západ, si věci, po nichž toužili, neobjednávali. Z majetku zaměstnavatele si brali přímo: „nakupovali“ za pět prstů. Část zboží, jež bylo následně prodáváno za výhodné ceny, od nich odebíral i 52letý známý působící jako překupník, informovala v pátek středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

„Policie je odhalila, obvinila – a nyní jsou již bez práce i „vedlejších“ výdělků,“ shrnula vývoj událostí. S dodatkem, že podezřelým hrozí v případě prokázání viny před soudem tresty za krádeže a za legalizaci výnosů z trestné činnosti.

„Největší škoda byla prokázána 42letému muži – tomu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody od dvou do osmi let; 30letý muž je ohrožen trestní sazbou v rozmezí jednoho roku až pěti let a 44letému muži hrozí trest odnětí svobody do čtyř let,“ připomněla Suchánková odstupňování podle výše způsobené škody. Překupník elektroniky – právě ten má na triku legalizaci výnosů z trestné činnosti – by pak o svém počínání mohl dumat v chládku až čtyři roky.

Podnět k policejnímu šetření dala sama firma, jejíž zástupci zjistili, že se ztrácí rozmanitá elektronika za statisíce korun. Výsledkem několikaměsíčního šetření bylo zjištění, že krádeže mají na svědomí tři dlouholetí zaměstnanci společnosti pracující v údržbě.

Policisté zaznamenali, že tato trojice ukradla bezmála stovku různých elektronických výrobků za téměř šest milionů korun. Šlo zvláště o mobilní telefony, paměťové karty, bezdrátová sluchátka, hodinky, fotoaparáty, tablety, kamery či externí disky; prostě věci, o něž je zájem. Zvlášť pokud jsou nabídnuty s výrazně podhodnocenou cenou!

Elektroniku dotyční podle zjištění policie prodávali svým známým; část kořisti využívali i sami. „Nebo k „odbytu“ zboží využívali svého známého, zaměstnaného mimo tuto společnost, který kradené zboží odebíral a rozprodával dál,“ připomněla policejní mluvčí roli překupníka.

O tom, že dopadli ty pravé, nemají kriminalisté nejmenší pochybnosti. Jasně hovoří nejen mapování jejich činnosti, ale i výsledky domovních prohlídek a kontrol skrýší na pracovišti: našla se značná část ukradených věcí – a k tomu více než milion korun v hotovosti.