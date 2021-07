S jakým šarmem vystupuje, není úplně jasné, nicméně právě Charm si říká. Středočeští kriminalisté hledají seznamkového podvodníka, který několik žen vylákal do Říma; dokonce i opakovaně. Namluvil jim, že je v balíku – a pak skutečně byl: obral je o spoustu peněz. Hledají se další oběti.

Pravá identita muže (vlevo) a falešná identita muže. | Foto: PČR

Že je dotyčný s pravdou na štíru, mohl naznačovat už pohled do jeho tváře. Od fotografie prezentované na internetu se skutečnost značně lišila. Přesto zatím blíže neznámý muž dokázal své oběti přesvědčit, že to, co o sobě vykládá, je pravda. Stálo je to majlant.