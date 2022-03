„City yes, magistrála no,“ pokusili se strážníci vysvětlit Sergiovi, že se jim nelíbí jeho jízda na kole po frekventované silnici. „Nedohaduj se s námi, nebo uvidíš,“ oznámili mu, když anglicky protestoval.

Then, a siren to stop and these 2 agents, decided somehow that riding in the city center wannabe motorway is illegal (no sign forbidding that), and from that they insist on it's not allowed and me saying it isn't 2/ pic.twitter.com/RQICM5sECz