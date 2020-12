„V případě dopadení, prokázání viny a odsouzení hrozí pachateli až osm let vezení, protože se dopustil přečinů krádež a porušování domovní svobody v době nouzového stavu,“ uvedla mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Řidič se zákazem řízení nadýchal přes dvě promile

Ze dvou trestných činů je podezřelý šestačtyřicetiletý řidič, jehož policisté zastavili 15. prosince ve večerních hodinách v Kuštově ulici v Rakovníku. Muž byl vyzván k předložení dokladů a podrobil se dechové zkoušce, která byla pozitivní s výsledkem přes dvě promile. Řidičský průkaz mu zadržen nebyl, neboť policisté lustrací zjistili, že má platný zákaz motorových vozidel, a to od října letošního roku do června 2022. „Muž je nyní podezřelý ze dvou trestných činů, a sice ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až dva roky vězení,“ upozorňuje policejní mluvčí Michaela Richterová.

Opilý nezvládl řízení a střetl se s protijedoucím vozem

Za volantem neměl co dělat osmačtyřicetiletý muž, který usedl 13. prosince odpoledne do vozu Mitsubishi a vydal se po silnici druhé třídy č. 116 z Bělče směrem na Nižbor. Zřejmě po předchozím požití alkoholu v katastru Sýkořice nepřizpůsobil rychlost jízdy, při projetí táhlé pravotočivé zatáčky vjel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozu Nissan. Alkohol u jeho řidičky byl vyloučen dechovou zkouškou, ovšem viník nehody nadýchal přes jedno promile alkoholu. Škoda byla vyčíslena předběžně na 180 tisíc Kč. „Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta,“ upozorňuje policejní mluvčí Michaela Richterová.

Po střetu s nákladním vozem skončily ženy v nemocnici

V sobotu 12. prosince dopoledne vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému k vážné dopravné nehodě nákladní soupravy s osobním vozem, ke které došlo na karlovarské silnici v katastru Řevničova. Dvaapadesátiletý řidič nákladního soupravy jel z dálnice ve směru na Slaný a na křižovatce silnic I/6 a I/16 nejspíš přehlédl dopravní značení Dej přednost v jízdě, vjel do křižovatky a i přes prudké brzdění se zde střetl s projíždějícím vozem Škoda Octavia, který jel z Nového Strašecí směrem na Řevničov. Ten byl odmrštěn do silničního příkopu. „Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidičky i spolujezdkyně. Řidička byla převezena do rakovnické nemocnice, kde zůstala hospitalizována a spolujezdkyně skončila v jedné z pražských nemocnic,“ přiblížila policejní mluvčí Michaela Richterová. Dechové zkoušky byly negativní a škoda byla vyčíslena na 235 tisíc Kč. Dopravní nehoda je stále v šetření dopravních policistů.