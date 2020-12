Okresní soud v Rakovníku ve čtvrtek zamítl žalobu, kterou na bývalého starostu města Pavla Jenšovského (ČSSD) podalo současné vedení Rakovníka. Podle žaloby způsobil Jenšovský městu škodu 1,88 milionu korun opakovanou výpovědí bývalé tajemnici městského úřadu Elišce Pidrmanové. Ta s výpovědí nesouhlasila, soudila se s městem a vyhrála.

Pavel Jenšovský | Foto: Jana Elznicová

Podle obhájce Pavla Jenšovského je na celé záležitosti zásadní, že žalobce podle něj nebyl schopen specifikovat jaký důvod má částka, kterou město po bývalém starostovi chce. Navíc by podle něj bylo třeba dokázat, že nejednal s péčí řádného hospodáře. „Podstatné je, zda obžalovaný jednal v dobré víře, zda si zajistil potřebné informace, zda on sám předpokládal, že jedná v zájmu města a zda byl tento předpoklad vzhledem k okolnostem rozumný. A já mám za to, že ano,“ uvedl v závěrečné řeči obhájce Pavla Jenšovského.