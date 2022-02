S Martinou dosud nemluvila. „Hned jsem jí psala zprávu, protože jsem jí nechtěla rušit před ceremoniálem. Martina pouze rychle zavolala Milanovi a vzkázala, že je šťastná,“ netajila Sáblíková starší.

Příjezd bronzové medailistky za rodinou zatím není upřesněn. Ani menu domácí slavnostní tabule. „Zatím vůbec netuším, kdy přijede. Přesný termín návratu opravdu nevím. Ani to, co si bude přát. Pokaždé je to něco jiného a vždy se společně domlouváme až před příjezdem,“ prozradila Eva Sáblíková.

Milan Sáblík měl pro jízdu sestry jen slova uznání. „Martina odjela závod velmi zkušeně.“ Na výkonu Martiny oceňoval to, jak si poradila s těžkými reáliemi svého čtvrtečního startu. „Na to jaký měla los, že startovala po úpravě ledu, který potom bývá pro závodníky měkčí a výkony nebývají optimální, že celý závod jela sama a neměla nikoho vedle sebe, s kým by se mohla potahat a trošku si zazávodit, předvedla neskutečnou jízdu,“ vysekl poklonu sourozenci.

Zda bratr či rodina přichystají při příjezdu domů Martině nějaké překvapení, zatím neznal Milan Sáblík odpověď: „Zatím jsem o tom úplně nepřemýšlel. Ale určitě něco vymyslíme,“ slíbil na dálku úspěšné sestře pyšný mladší bratr.