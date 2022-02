"Nechceme panikařit po prohraném zápase. Udělali jsme kosmetické změny, u kterých ještě uvidíme, zda je ponecháme do zápasu. Nemyslím si, že bychom proti Dánsku hráli špatně. Prohráli jsme, což je věc špatná, na druhou stranu jsme měli velkou spoustu šancí a to, že budeme v panice míchat útoky, nám klid na hokejkách v závěrečné fázi nepřidá," řekl Pešán po čtvrtečním tréninku. "Kdyby to bylo po hrubě nepovedeném zápase, důvod (ke změnám) by to určitě byl," podotkl.

Smejkal, který ve středečním duelu proti Dánsku seděl na střídačce jako třináctý útočník, by měl nahradit Michaela Frolíka. V obraně se mezi základní šestici posunul Vojtěch Mozík. Nově by měli hrát Jakub Jeřábek s Tomášem Kundrátkem a Mozík s Liborem Šulákem, beze změny zůstala dvojice Ronald Knot - Lukáš Klok.

"Dali jsme k sobě leváky a praváky, aby měli vše po ruce. Aby měli trochu více času (na rozehrávku) a nemuseli tolik používat bekhend. Trošičku jsme to prohodili. Navíc chceme dostat do hry další kluky," řekl asistent Jaroslav Špaček, jenž má hru obránců v realizačním týmu na starosti.

Ve středu se mu z pohledu defenzivy nelíbila zejména rozehrávka a podpora útoku. "Předržovali jsme puky, útočníky jsme si nechali odjet a potom nefungoval přechod. Útočníci chtěli puky, které nedostali, a vymýšleli jsme nesmyslně dlouhé nahrávky. Zapracovali jsme na tom a doufám, že to bude v pátek lepší," uvedl Špaček.

Hlavní je důraz v koncovce

Faktorů, které musí český tým zlepšit, je ale více. "Vystihující slovo je důraz, ve všem. V osobních soubojích, před bránou. V tom musíme přidat," řekl útočník Jan Kovář.

Mnohem efektivnější musí být i hra v početní výhodě, která se Česku proti Dánsku nedařila. "Chce to zrychlit a hlavně překvapit rychlou zacloněnou střelou. Byli jsme moc čitelní. Hra v přesilovkách byla taková upatlaná, pomalá. Na to byly zaměřené čtvrteční mítinky," řekl Pešán. Přímo na tréninku ale jeho svěřenci přesilovky nenacvičovali. Z tribuny totiž přípravu sledovali zástupci švýcarského týmu. "Nechtěli jsme jim naservírovat naši možnou změnu. Ale připravili jsme se a hráči si to schovají až na zápas," dodal čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Český tým se se Švýcarskem utkal naposledy na loňském mistrovství světa v Rize, kde prohrál 2:5. "Tam byly úplně jiné týmy, jiní hráči. Porazila nás pětka vedená Meirem a Hischierem v přesilovkách. Teď to bude jiné, Narazí na sebe podobné týmy a bude to jen o tom, kdo vstřelí o branku víc," řekl Pešán. Doufal, že Švýcaři budou "hokejovější" soupeř než Dánové. "Hrají velmi podobným stylem jako my, agresivně forčekují a vyznávají hokej nahoru dolů. Myslím, že by nám to mohlo vyhovovat daleko víc než proti sumo obraně, kterou praktikovalo Dánsko," dodal.

Utkání dvou celků, které na úvod olympijského turnaje prohrály, začne v pátek v 9:40 SEČ.