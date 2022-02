Asi nikdo se nebojí, že by po sobě ruští a ukrajinští biatlonisté na trati náhle začali střílet či že by v kantýně olympijské vesnice došlo k hromadné rvačce nad tácy s večeří. V tomhle směru jsou sportovci jistě rozumnější než (někteří) politici. Když se ale kolem hranic jejich zemí houfují po zuby ozbrojené divize, těžko to může nemít vliv.