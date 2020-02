Ústavní soud v úterý rozhodl, že zákon o střetu zájmů je ústavně komfortní, obecný a splňuje náležitosti demokratického právního řádu. Znamená to, že už o něm nebudete hovořit jako o lex Babiš, který na vás účelově ušila politická konkurence?

Samozřejmě nález respektuji, ale během své cesty v Estonsku jsem dostal informaci o slovech soudce Jana Filipa. Ten upozornil, že způsob přijetí zákona byl na samé hranici akceptovatelného. A že tato úprava prošla jen za pomoci práva EU. Řekl také, že snaha neutralizovat politického protivníka takovým zákonodárstvím není na místě. Ústavní soud si je prý vědom toho, že rozhodoval o záležitosti, která náleží voličům. Tomu už vůbec nerozumím. Myslel jsem, že měl posoudit, jestli je zákon o střetu zájmů v souladu s právem, nebo není.

O hraně ústavnosti soudce Filip mluvil jen v souvislosti s procedurou přijetí, která byla při schvalování novely odlišná.

Ta novela byla dohoda pánů Sobotky a Kalouska, aby Babiše dostali z politiky.

Není to pravda. Ústavní soudci ve prospěch zákona uvedli, že „je povinností demokratického právního státu nejen vytvořit veřejnému funkcionáři takové podmínky, aby mohl svou funkci řádně vykonávat, ale také zamezit tomu, aby takto svěřenou moc mohl využívat k prosazování vlastních zájmů na úkor zájmu veřejného“. Jan Filip upozornil i na to, že vlastnictví významného mediálního domu může vychýlit spravedlivou stranickou soutěž.

Co tedy řešili, zákon o střetu zájmů, nebo politickou situaci v ČR?

Zákon o střetu zájmů z ústavního pohledu. Jasně sdělili, že člověk, který jde do politiky, musí počítat s omezením svých vlastnických práv. Čím je výš, tím větším.

Vy dobře víte, že ten zákon je lex Babiš. Ministrem jsem se stal v lednu 2014, zákon proti mně vyrobili v roce 2016 a začal platit v roce 2017, takže jsem určitě s omezením vlastnických práv nepočítal. Lex Babiš je reakce tradičních politiků na moji úspěšnou politickou kariéru.

Vůbec si to nemyslím, bude se vztahovat na všechny miliardáře s velkým majetkem, kteří budou chtít sedět ve vládě.

To je klišé. Každý ví, že to bylo kvůli Babišovi. Kdyby vývoj preferencí našeho hnutí nestoupal a lidé neviděli, že Babiš je nejlepším ministrem financí v polistopadové historii, nevyhodil by mě Sobotka z vlády a žádný zákon o střetu zájmů by se nepřijal. Vůbec nechápu argumentaci, že já jako majitel úspěšné firmy jsem měl jít do politiky proto, abych vylepšil její finanční stav. To je absurdní, pravý opak je pravdou. Mou bývalou firmu to zásadně poškodilo.

Minimálně si vše můžete pohlídat. Tuzemské i evropské dotace tvoří značnou část dotací Agrofertu.

To jsou nesmysly. Většina těch dotací je nároková a moje bývalá firma je čerpá i díky ministrům, kteří o tom rozhodovali před rokem 2013. Drtivá většina lidí jde do politiky skutečně kvůli sobě. Já jsem tam šel proto, abych v naší zemi něco změnil ve prospěch občanů.

Moment. Řekl jste, že drtivá většina lidí jde do politiky kvůli sobě?

Ano, hlavně z těch tradičních stran.

Právě proto existuje zákon o střetu zájmů jako obecná norma, která tomu má zabránit. Cílí přesně na lidi, o nichž mluvíte.

Koho máte na mysli?

Třeba pana Řebíčka z ODS.

Já nejsem pan Řebíček. V této zemi jsem nejvíc sledovaná osoba a musel bych být úplný blázen, kdybych šel do politiky kvůli tomu, abych přilepšil sobě nebo své firmě.

Měl by český premiér vlastnit významný průmyslový či zemědělský koncern a mediální dům?

Principiálně asi ne. Tím ale říkáte, že by do politiky neměl jít ani Trump.

To by neměl.

Ale to je váš názor. Já si myslím, že Americe se pod jeho vedením daří a dělá věci i v náš prospěch, například v boji proti mezinárodnímu terorismu. A co Michael Bloomberg, který byl nejlepším starostou New Yorku, a dokonce vlastní televizi jako nejvlivnější médium? Tihle lidé jsou naopak zárukou, že nejdou do politiky proto, aby si nakradli, vylepšili konto nebo kondici svých firem. Nikdo nemůže říct, že jsem udělal od vstupu do politiky něco špatně nebo ve svůj prospěch.

Proč tedy česká vláda žaluje Evropskou komisi kvůli pozastavení dotací pro Agrofert?

To není kvůli mé bývalé firmě, ale z principu. Státní úředníci si zkrátka myslí, že Brusel nemá pravdu. Takových žalob tam bylo šest a většinu ČR vyhrála. Kvůli Babišovi se nebude vracet vůbec nic. Na dotace nemám a nikdy jsem neměl žádný vliv, přidělují se transparentně a podle pravidel. Jen pokračuje snaha o odstranění Babiše z politiky, která se teď přenesla do Evropy. I Baťa šel do politiky proto, že měl zájem, aby země, kde žije a podniká, fungovala.

Vy jste tu příležitost dostal…

Já jsem si ji vybojoval, odpracoval a lidé mi uvěřili.

Jenže v posledních týdnech se ukazuje, že země moc nefunguje. Například je tu zpackaná a předražená zakázka na elektronické dálniční známky. Původně měla vyjít na 400 milionů, teď bude stát 128.

Tu jsme zrušili, udělal ji úředník bez našeho vědomí. O zakázce jsem se dověděl z médií. Naši předchůdci vybudovali stát se současnými zákony a kompetencemi.

Jste u vlády už sedm let, tak nevím, na koho se vymlouváte.

Za Sobotky nás válcovaly ČSSD a KDU-ČSL. My jsme tam dva roky a ve sněmovně stále máme menšinu.

To snad ne. Počítat umím, poslanci ANO, ČSSD, KSČM a SPD mají jasnou většinu.

S SPD nemáme žádné dohody. A když už jsme u toho, v otázce snížení DPH na osobní přepravu komunisté a ČSSD hlasovali proti nám.

Opravdu vytahujete záležitost, v níž jste ve svém sumáři Čau, lidi nemluvil pravdu? Tvrdil jste, že jste se zasloužil u této položky o snížení DPH z 15 na 10 procent, až na to, že všichni poslanci ANO hlasovali proti tomuto návrhu STAN.

Vyžádal jsem si od ministerstva financí seznam zboží a služeb, kde se za naše období snižovala DPH. Toto byla jediná položka, kde jsme to neudělali, protože by na tom vydělali přepravci, aniž by se to odrazilo ve zlevněném jízdném pro lidi. To jsem si neuvědomil a omluvil jsem se za to. Fakt je, že z DPH na pivo jste vy, novináři, udělali totální bramboračku. V lednu 2016 jsem řekl, že musíme pomoci hospodským, kteří nemají výhodu sníženého DPH na teplé jídlo a prodávají jen pivo a utopence.

Jakou bramboračku? Tabulku, která ukazuje devět různých sazeb DPH na pivo, nezpochybnila ani vaše ministryně financí Alena Schillerová.

Ta tabulka mě nezajímá, protože se nijak nedotýká podstaty věci, a tou je splněný slib, že snížíme DPH na čepované pivo k jídlu z 21 na 10 procent. Za to byste mě měla pochválit.

Proč bych to dělala, když si myslím, že alkohol škodí zdraví a měl by se zdražovat, nikoli zlevňovat?

Je to o pivní kultuře našeho národa. Ano, alkohol škodí, ale lidé ho konzumují tak či tak. A my nechceme, aby si lahve piva nosili domů, ale aby ho pili v hospodě.

Aby se opíjeli kolektivně?

Je dobře, že lidé chodí do hospod, to je tradice. Pomohli jsme hospodským.

Hospodští v malých obcích, kteří neuplatňují DPH, z toho nic nemají.

To je pravda, bohužel. O tom se můžeme bavit, budeme se jim snažit pomoci jiným způsobem. Například tím, že nezvyšíme daně, zavádíme online finanční úřad a paušální daň, aby neměli práci s administrativou.

Takže se nebude zákon novelizovat, aby 10procentní daň platila i na lahvové pivo v restauracích, jak navrhuje poslanec ČSSD Václav Votava?

Ne. Pan Votava tomu nerozumí. Lidí se ty sazby vůbec netýkají, pouze hospodští budou platit nižší DPH, a je na nich, jestli se někteří o slevu podělí se svými zákazníky. Od 1. května to budu sledovat, pohlídám si to.

Co říkáte způsobu vykazování zvláštního režimu EET, které čítá 500 položek?

Paní ministryně Schillerová mi to ukazovala a je to formulář o dvou stranách. Jak máme uhlídat tisíce úředníků, kteří občas vymýšlejí nesmysly? Teď jsem se třeba dověděl, že na Úřadu vlády je nějaký daňový poradce. Ale ten je tu od Sobotky a já o něm vůbec nevím.

Asi nejste moc dobrý manažer, když nevíte, koho tu máte.

Mám jiné úkoly než tady sledovat objednávky za 50 tisíc korun.

Chápu. Pak vám snadno unikne věta v americkém tisku, že se vám nelíbí změna oficiálního názvu naší země na Czechia: „Nevím, kdo s tak stupidním nápadem přišel. Šílené.“ No, přišel s tím prezident Miloš Zeman a vy jste to jako ministr financí v roce 2016 schválil bez připomínek.

Zkuste mi vysvětlit, proč si The Wall Street Journal po roce vzpomene na Babiše a snaží se z něho dělat pitomce. Já název Czechia nepoužívám, mně se nelíbí, nejde mi to do úst. A je to jen alternativa k České republice. Je to ale naprostá marginálie, vůbec to neřeším. Vždy mluvím o Czech Republic.

Marginálie ale určitě není úplatkářská aféra na ministerstvu dopravy, kdy exministr Kremlík neohlásil údajnou korupční nabídku ve výši 1,5 milionu korun.

Ohlásil.

Řekl to šéfovi BIS tři týdny po nabídce úplatku. Normální člověk postupuje jinak, ne?

To je pravda. O úplatku jsem se dověděl z médií.

Vás o tom ředitel BIS Michal Koudelka neinformoval?

Samozřejmě že ne. Co jako? Mě měl informovat pan Kremlík, což neudělal. Nechápu, proč nepostupoval podle zákona, když je původním povoláním advokát. Mimochodem nevím, proč to neohlásil na policii ani ten skvělý redaktor ze Seznam Zprávy, i on má oznamovací povinnost. Proč si hrál na kovboje? Měl do Špindlu zavolat policii. Založil jsem antikorupční hnutí, korupci potírám. A tvrdě proti ní bojuji.

Asi málo. Váš bývalý radní v Brně- -Střed Jiří Švachula sedí za podezření z korupce už několik měsíců ve vazbě.

Ani pořádně nevím, kdo to je. Založil jsem demokratické hnutí, které má 380 organizací a 3094 členů. Pracuji od rána do večera a tihle lidé, které přijal do ANO někdo úplně mimo mě, zásadně poškozují mou práci. Asi nejlepší by bylo, kdybych to udělal znovu, nedemokraticky, vybral si 50 lidí v každém kraji a dělal jen sněmovní politiku. Pak bych nemusel poslouchat řeči o nějakém Švachulovi.

Ani osobní výběr nezaručuje klidný spánek. Vaše prominentní členka a exprimátorka Prahy Adriana Krnáčová teď říká, jak lituje vstupu do ANO, a nenechává na vás nit suchou.

Nedostala velvyslankyni v Řecku, tak se nedivte. My na rozdíl od ČSSD trafiky nerozdáváme.

Exministr průmyslu Jiří Havlíček z ČSSD se vzdal účasti v konkurzu na šéfa Úřadu práce, neboť prý nerozhodují profesní kvality a služební zákon, ale vaše vůle.

Vzdal se nominace, protože jsme na to upozornili. Služební zákon máme strašný, ale i tak ČSSD rozdává trafiky. Já to dělat nemusím, abych byl předseda.

Šéf ČSSD Jan Hamáček řekl, že taháte ministry jako králíky z klobouky a být to na něm, Vladimíra Kremlíka by nikdy ministrem dopravy nejmenoval. A dodal, že je téměř vyloučené zvládnout dva resorty, což podpořil dvouměsíční zkušeností z vedení ministerstev vnitra a zahraničí. Tím narážel na dvojministra Karla Havlíčka.

To říká Jan Hamáček, který se celý život živí politikou a nikdy nic neřídil? U ČSSD je kritériem na ministerský post funkce ve vedení strany. Oni jsou z jiného světa. Část Lidového domu, která sídlila za Sobotky na Úřadu vlády, se teď přemístila k paní ministryni Maláčové na MPSV.

Jste přesvědčený, že to Karel Havlíček zvládne, byť i předseda KSČM Vojtěch Filip si myslí, že to je na jednoho člověka velké sousto?

I pan Filip je dlouho v politice. Já a Havlíček pocházíme z úplně jiného světa, z byznysu. Já jsem rozhodl, je to moje právo a nezmění se to.

Shodujete se aspoň s Janem Hamáčkem, že v roce 2024 nebude ČR dávat dvě procenta z rozpočtu na obranu?

V programovém prohlášení vlády máme, že v tomto volebním období se chceme dostat na 1,4 procenta. A konečně jsme začali nakupovat armádní techniku, uzavřeli jsme 543 smluv v celkovém objemu 70 miliard korun. Musíme modernizovat, protože stále používáme 30 let staré ruské vrtulníky a radary. Teď konečně nakupujeme. Závazky vůči NATO musíme plnit, ale dneska jsou dvě procenta nesmysl. To by bylo o 60 miliard navíc, což není reálné. V roce 2021 budou volby a nová vláda se sněmovnou rozhodnou, zda v roce 2024 to budou ona dvě procenta nebo ne.

Představují ty smlouvy reálné ceny, nebo jsou virtuální jako u radarů z Omnipolu a mobilních rušiček, kdy se původní představa lišila od konečné ceny skoro o polovinu?

Jde o to, že úředníci na ministerstvu obrany vykazovali nějaké staré ceny, což si pan ministr Metnar nepohlídal. V rámci NATO máme závazek ke kolektivní obraně, že postavíme těžkou mechanizovanou brigádu, kterou bude tvořit 5000 vojáků, 210 pásových bojových vozidel, 33 tanků, 25 děl a desítky minometů. Ministr je tam od toho, aby to uhlídal. Když není schopen si zjistit aktuální čísla, je to absurdní, a proto jsem řval. A řekl jsem mu, že si tam musí udělat pořádek. A pošlu tam Nejvyšší kontrolní úřad, ať to zkontroluje. Chci mít jistotu, že se na obraně nebude opakovat historie. V momentě, kdybych zjistil levárnu kdekoliv a kohokoliv v hnutí, tak půjde. Nebo půjdu já.

V Estonsku jste řekl, že se v Praze možná uskuteční konference o kyberbezpečnosti, protože jde o klíčovou otázku. Opravdu musíme nakupovat vrtulníky, obrněnce a tanky, když reálné hrozby jsou úplně jinde?

Očekávám, že šéfem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost bude konečně člověk, který bude schopný komunikovat s vládou. Potřebujeme od něj zpětnou vazbu, jak je těch 165 strategických institucí chráněno a připraveno na případný útok. Vůbec tyto hrozby, zvláště po útoku na benešovskou nemocnici nebo OKD, nepodceňuji. Je to pro mě priorita. Naši bezpečnostní experti říkají, že Číňané chtějí data a informace a Rusové destrukci.

Vicepremiéru Hamáčkovi se nelíbí ani to, že Donald Trump tlačí ČR ke dvouprocentnímu závazku, přičemž mu jde hlavně o nákupy zbraní americké provenience. Zároveň nás nepěkně vydírá s digitální daní.

Nikde není napsáno, že všechno musíme pořizovat od Američanů, a nepamatuji se, že bychom za posledních třicet let nakupovali z USA něco jiného než teď ty vrtulníky. Kupujeme od Francouzů, ze Švédska, z Německa. Reakce americké strany na digitální daň byla ostrá a my musíme zvážit všechny okolnosti, především pozici českých podnikatelů vyvážejících do USA. Zatím z vlády odešel návrh na sedmiprocentní zdanění a uvidíme, jak s tím sněmovna naloží. Naše exportéry poškodit nechceme, ale na druhé straně je požadavek na zdanění internetových gigantů oprávněný.

Vaší pýchou je Národní investiční plán, který ale mnoho ekonomů strhalo jako pouhý seznam možných investic bez reálného harmonogramu. Co z něj tedy nezůstane jen na papíře?

Z celkového plánu je 77 procent dopravní infrastruktury. My teď máme peníze, chceme rychle stavět, ale potřebujeme dobrý zákon, aby nám to pořád někdo neblokoval. D1 bude opravena, vznikne 160 kilometrů de facto nové dálnice z Prahy do Brna, která vyjde na 26,6 miliardy. Teď se hodně zaměřuji na zdravotnictví, a víte, co se stalo? Přesně to, co jsem říkal. Byl jsem připraven dát celkem 20 miliard do fakultek, třeba tři miliardy korun na nový pavilon FN Olomouce a dvě miliardy na porodnici ve FN v Brně, ale šéfové všech 16 fakultních nemocnic mají na rok 2021 nachystané náklady na investice za pouhých 1,7 miliardy korun. Věřte mi, že se snažím, aby tu po mně něco zůstalo, zrekonstruovali jsme Národní muzeum, Státní operu, začali jsme dělat Wieserův dům v Terezíně, Císařské lázně, připravuje se Invalidovna. Celý život něco buduju a chci to dělat i v politice. Nyní se soustředím na zdravotnictví a budu pomáhat panu ministru Vojtěchovi.

A já jsem myslela, že ministru dopravy Havlíčkovi.

To taky, nebojte. Národní investiční plán je skvělá záležitost, protože teď aspoň ministři vědí, co v těch resortech mají. Musejí se dělat projekty, aby se konečně začalo stavět. Už se to ale rozjíždí. Na investice do Baťova kanálu se utratí 1,9 miliardy, v Prostějově starosta počítá s opravou zimního stadionu. Hlavně je to ale pracovní nástroj pro ministry při přípravě státního rozpočtu.

Budete v roce 2023 kandidovat na prezidenta?

Já jsem manažer, rád řídím, organizuji. Prezidentská funkce je majestát, je to jiné.

Záleží na tom, jak kdo tu funkci uchopí, že?

Ano, ale pro mě to jsou zbytečné debaty. Čas rychle běží, do příštích sněmovních voleb máme rok a sedm měsíců. Rád bych pokračoval ve funkci premiéra, protože máme plno rozdělaných věcí a byl bych rád u toho…

Až se budou stříhat pásky?

A proč ne? Musí ale jít o pásky na smysluplných stavbách.