Podle společnosti CCS, která se dlouhodobě monitoruje cenu pohonných hmot v tuzemsku, se litr nafty počátkem týdne prodával za 32 korun, což je nejvíce od ledna 2020. O poznání hůře jsou na tom motoristé kupující benzin Natural 95. Cena za litr je nejvyšší od prosince roku 2014: stojí bezmála 34 korun. A s blížícím se koncem roku může být ještě hůře.

„Právě nejdražší ropa za poslední takřka tři roky citelně prodražuje, a ještě prodraží benzin i naftu českým motoristům. Nelze vyloučit, že během zimy se řidiči v některých regionech České republiky, zejména v Praze, dočkají průměrné ceny kolem 40 korun za litr, jako v roce 2012,“ varuje hlavní ekonom Trinity Bank a také člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda. Ten se ve svém výhledu opírá o varování jedné z největších amerických bank, Bank of America, kdy se může v zimě cena ropy dostat až na úroveň 100 dolarů za barel. V úterý ráno to bylo lehce přes 80 dolarů.

Nicméně současné tempo zdražování podle Kovandy využívají i čerpací stanice. Ty podle něj zdražují nad rámec zdražení ropy, jelikož se „hojí“ po pandemické krizi a snaží se podle něj „svézt“ na vlně všeobecného strachu z inflace. „Kvůli tomuto strachu jsou řidiči ochotni platit u čerpacích stanic vyšší marže, a přitom je ještě vzhledem ke zdražování v širší ekonomice považují za přijatelné,“ tvrdí Kovanda.

Kdy začnou ceny klesat?

Názory ekonomů, kdy cena u čerpacích stanic klesne a zda vůbec, se ale liší. Že by čerpací stanice držely ceny dlouhodobě na maximálních hodnotách si nemyslí analytik Akcenty CZ Miroslav Novák. Důvodem je veliké konkurenční prostředí. „Bylo by to dlouhodobě neudržitelné. Hustota sítě čerpacích stanic je totiž v Česku jedna z nejvyšších oproti jiným zemím,“ popisuje Novák. Zároveň si ale netroufá odhadnout vývoj zdražování i to, zda opravdu hrozí, že by řidiči mohli platit za litr benzinu až čtyřicet korun. „Je to v tuto chvíli věštění z křišťálové koule. Bude záležet, jak se bude vyvíjet cena ropy na světovém trhu. Ale vyloučit takovéto zdražení nelze,“ dodává.

Kritiku týkající se vysokých marží zástupci čerpacích stanic odmítají. Podle pumpařů jsou oproti jiným obdobím v posledních měsících jedny z nejnižších. „Od začátku července vzrostla nákupní cena nafty pro čerpací stanice o dvě koruny. Průměrná prodejní cena pak vzrostla o korunu. Takže za poslední tři měsíce si čerpací stanice nikoliv přidaly, ale ubraly,“ říká předseda Unie nezávislých petrolejářů České republiky Ivan Indráček s tím, že dlouhodobá marže pum činí 1,5 – 2 koruny.

Zároveň upozorňuje, že stanovení marže není pevně dané; tedy že k nákupní ceně je připočtena pevně stanovená položka. „Někdy dosahuje marže tří korun, jindy zase 50 haléřů. Vše se v průběžně mění na základě kupní ceny ale i toho, co vám konkurence dovolí,“ dodává Indráček.

Sám se přiklání k názoru, že zdražování ropy v příštích týdnech a měsících ustane. Černé scénáře v podobě litru benzinu za čtyřicet korun nevnímá jako reálné. „To, co nyní žene cenu ropy vzhůru, je nedostatek zemního plynu. Situace by se měla napravit od prosince, kdy by měl být spuštěn plynovod Nord stream 2. Zároveň by v příštích týdnech měla být navýšena těžba ropy, což i přislíbil OPEC (organizace zemí vyvážejících ropu, pozn.red.). To vše povede ke snížení ceny,“ míní šéf nezávislých petrolejářů.

Jedním dechem však dodává, že vliv na cenu pohonných hmot má i americký dolar. Ten se nyní prodává za téměř 21,80 korun, což je o korunu více než před třemi měsíci. „I kdyby tak cena na evropském trhu stagnovala, budeme zdražovat. Protože zdražuje dolar,“ dodává Indráček.

Aktuální ceny pohonných hmot

Region nafta (v Kč/l) Natural 95 (v Kč/l) Celá ČR 31,81 33,90 Praha 32,48 34,39 Jihočeský kraj 31,55 33,69 Jihomoravský kraj 31,94 34,03 Karlovarský kraj 31,59 33,65 Královehradecký kraj 31,52 33,75 Liberecký kraj 31,75 33,81 Moravskoslezský kraj 31,76 33,76 Olomoucký kraj 31,98 34,07 Pardubický kraj 31,64 33,85 Plzeňský kraj 31,83 33,98 Středočeský kraj 32,34 34,22 Ústecký kraj 31,40 33,67 Vysočina 32,21 34,17 Zlínský kraj 31,39 33,58

Zdroj: společnost CCS (jedná se o průměrnou cenu nafty/Naturalu 95 v daném regionu)