Práci z domova, mimo kancelář, zažila v posledním roce třetina zaměstnanců. Ne všem to ale vyhovovalo. S pokračováním počítá jen část firem.

Práce z domova. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Příchod koronaviru znamenal pro mnohé profese zásadní změnu. Namísto cesty do kanceláře totiž začaly pracovat z domova. A zkušenosti byly různé. „Byli jsme doma s malým dítětem a manželem. Pro náš vztah to bylo krizové, protože jsme se vídali takřka pořád. A to v malém bytě,“ říká Pavlína z Prahy, která je na mateřské. Prý si oba oddechli, když manžel začal docházet do práce.