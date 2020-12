Ve středních Čechách v noci na dnešek napadl sníh, řidiči by měli být opatrní. V terénu jsou všechny sypače, řekl dnes ráno ČTK pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic. Policie zaznamenala větší množství nehod, většinou se obešly bez zranění. Sněžení komplikuje i veřejnou dopravu.

"Začalo sněžit a fronta šla na sever. Postupně vyjely všechny sypače," uvedl dispečer. Cestáři ve středních Čechách mají střediska v Kladně, Benešově, Kutné Hoře a Mnichově Hradišti. Podle dispečera ráno vyjížděli na silnice v celém kraji, nejpříznivější situace byla u Mnichova Hradiště.

Sněžení bylo ráno hlášeno i na Pražském okruhu nebo dálnicích D1 a D11. Řidiči tam měli počítat s horší viditelností. Na dálnici D7 na Kladensku boural kamion, havarovaný návěs zablokoval provoz ve směru na Chomutov.

Policie zaznamenala větší množství nehod, většinou bez zranění. "Jenom v okrese Kladno máme od rána šest dopravních nehod, jsou to víceméně ťukance. Lidé nezvládli řízení a nepřizpůsobili rychlost stavu a povaze vozovky," řekla ČTK kolem 9:00 policejní mluvčí Michaela Nováková.

Problémy mají i linkové autobusy. Pražská integrovaná doprava se potýká s největšími potížemi v okolí Štěchovic, Jílového u Prahy a Černošic. Provoz na lince 630 mezi Berounem a Kladnem je přerušen, podobné je to s autobusy z Jílového do Prahy. Ostatní spoje hlásí zpoždění.

Jihočeský kraj

Na většině jihočeských silnic leží sníh. Úpravu vozovek v noci na dnešek zajišťovalo 170 sypačů. Mírné dopravní komplikace byly na Českobudějovicku a Českokrumlovsku, řekl ČTK náměstek provozního úseku Správy a údržby silnic (SÚS) Jihočeského kraje Jan Vykouk.

"Řidiči musí počítat s tím, že začala zima a že na řadě míst sněží. Ale s ohledem na to, že je začátek prosince, se nejedná o nijak dramatickou situaci," uvedl.

Sníh v ČR

Jak to vypadá u vás se sněhem? Pošlete nám fotografie a videa na mail lukas.fridrich@vlmedia.cz.

Dodal, že sněžení zhoršilo sjízdnost některých silnic, třeba I/3, která spojuje České Budějovice s rakouskými hranicemi. "Problémy měla některá auta hlavně kolem Kamenného Újezdu a pak u stoupání u Netřebic," uvedl.

Podle předpovědi meteorologů bude na jihu Čech celý den zataženo. Během dopoledne by však mělo přestat sněžit.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo. V Krkonoších a v Orlických horách na silnicích ráno ležela ujetá vrstva sněhu, na Rychnovsku byl na cestách rozbředlý sníh. Hlavní silniční tahy v nižších polohách kraje byly dnes ráno po chemickém ošetření mokré. Řidiči musejí být při jízdě opatrní. Teploty dnes ráno klesly až k minus pěti stupňům Celsia, uvedli silničáři a meteorologové.

Policie v kraji od dnešních 06:00 do 08:00 evidovala přibližně 20 nehod. Ve většině případů byl jejich příčinou smyk na kluzké vozovce. "Například v Hradci Králové ve čtvrti Pouchov řidička narazila do sloupu veřejného osvětlení. Nehody se zatím obešly bez tragických následků, uvedla pro ČTK mluvčí policie Lucie Konečná.

Přes den by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno se sněžením, místy i vydatnějším. Odpoledne a večer by od západu mělo sněžení ustávat. Teploty by se měly pohybovat od minus jednoho do dvou stupňů Celsia, na horách má být od minus dvou do minus pěti stupňů.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji místy sněží, pozor by si měli dát motoristé v horských oblastech, sníh ale padá i na Českolipsku. Hlavní tahy v kraji jsou většinou holé a po chemickém ošetření vlhké, místy mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, žádné problémy ale zatím podle policie hlášeny nejsou.

Opatrní by měli být motoristé v horských oblastech a hlavně na silnicích nižších tříd, kde leží ujetá vrstva sněhu. Bez zimní výbavy by do hor neměli vyjíždět, ta je ostatně na 16 silnicích zejména v Jizerských horách a Krkonoších povinná. Uzavřená je silnice 290 kolem přehrady Souš v Jizerských horách, pravidelně se s prvním sněhem pro dopravu uzavírá. Auta tudy znovu projedou až na jaře.

Teploty v kraji klesají dnes ráno až k minus pěti stupňům, přes den mohou podle meteorologů vystoupat maximálně na dva stupně. Na horách ale bude celý den mrznout, ve střediscích toho využívají k zasněžování. Sněhové přeháňky se budou objevovat po celý den.

Kraj Vysočina

Dopravu na Vysočině dnes zkomplikovalo první významnější sněžení letošní zimy. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Sněžit začalo okolo 03:00 na Pelhřimovsku a sněhové přeháňky se postupně posouvají napříč celou Vysočinou. ČTK to řekl Dalibor Tomšů z dispečinku krajské správy a údržby silnic. Na kluzkou vozovku a sníh na dálnici D1 upozorňuje řidiče i státní Ředitelství silnic a dálnic.

Upravit silnice vyjelo v kraji nejprve asi 60 sypačů se solí. "Teď se přidávají i inerty. Z Pelhřimovska se sněžení přesunulo na Jemnicko. Šlo to pod úhlem 45 stupňů krajem Vysočina," řekl Tomšů. Všechny silnice jsou ale podle něho s opatrností sjízdné. Problematický je třeba úsek sinice I/38 Dlouhá Brtnice - Hladov, kde zůstal stát kamion. Sypače tam po 06:00 zamířily už podruhé.

Na D1 jsou řidiči varováni před sněžením a kluzkou vozovkou mezi 50. a 120. kilometrem. Přitom okolo 90. kilometru u Humpolce ještě neskončila letošní část modernizace dálnice a auta tam vjíždějí do zúžení.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu může být dnes sněžení na Vysočině přechodně i vydatnější a nejvyšší denní teploty nepřekročí nulu. V noci nohou být srážky spíš smíšené, někde s mrznoucími mlhami.

Jihomoravský kraj

Na jihu Moravy začal v noci na dnešek padat první sníh letošní zimy. Silnice a dálnice v regionu jsou většinou po chemickém ošetření a sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Znojemsku je na silnicích vrstva nového sněhu. Vyplývá to z údajů na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Sypače vyjely například i v Brně. "Vzhledem k aktuálním sněhovým srážkám, teplotám pohybujícím se pod bodem mrazu a promrzlému povrchu vozovek probíhá od 04:30 nepřetržitý výjezd všech 21 posypových vozů Brněnských komunikací," oznámil provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

Na jihu Moravy dnes podle předpovědi meteorologů může nasněžit až deset centimetrů sněhu, v západní a severní části kraje až 15 centimetrů. Sněžit bude zejména dopoledne, na některých místech mohou být srážky smíšené nebo mrznoucí. Nejvyšší teploty přes den se budou pohybovat mezi minus dvěma stupni a jedním stupněm nad nulou. Na Hodonínsku se při mrznoucích srážkách může tvořit ledovka.