Že se podobně jako Michala rozhodla i řada dalších Čechů, dokazují čísla Státního zdravotnického ústavu (SZÚ). V roce 2021 dle něj užívalo zahřívané tabákové výrobky sedm procent kuřáků. O rok dříve to byly jen čtyři procenta. Ještě silnější nárůst alternativního kouření potvrzují hlavní hráči na českém tabákovém trhu, tedy Philip Morris a společnosti British American Tobacco.

Velkou měrou se na novém trendu podílí i čím dál větší obliba značek jako IQOS. „V roce 2021 nám prodej tohoto produktu vzrostl přibližně o 90 tisíc uživatelů a přehoupli jsme se přes 500 tisíc zákazníků. Naprostá většina z nich přestala úplně kouřit cigarety a nahradila je touto méně rizikovou alternativou bez škodlivého kouře,“ informovala mluvčí Philip Morris Klára Jirovcová Pospíšilová. Například v Praze je podíl uživatelů IQOS na celkovém počtu dospělých kuřáků již 19 procent.

Chuť přebíjí strach ze závislosti. České děti si oblíbily nikotinové sáčky

Měnící se preference kuřáků vnímají také u British American Tabacco. „Rostoucí poptávku po nikotinových alternativách přisuzujeme nejen osvětě týkající se jejich nižší škodlivosti oproti cigaretám, ale také daňové politice státu. Ta správně zohledňuje míru škodlivosti jednotlivých výrobků a nejvíce zdaněny jsou proto právě cigarety. U nich za poslední tři roky došlo ke zvýšení sazeb a následně i cen o více než 30 procent,“ uvedl za společnost Tomáš Tesař.

Cigarety sice dle něj i nadále zůstávají dominantní kategorií, prodeje alternativ ale dnes tvoří již zhruba pětinu českého trhu s nikotinem.

Nejsou bez rizika

Pohled odborníků na elektronické náhražky klasických cigaret je ale současný trend částečně problematický. Na jednu stranu jsou rádi, že lidé hledají alternativy, na stranu druhou však tvrdí, že ani ony nejsou bez rizika. „Obecně lze říci, že pokud tyto alternativní výrobky pomáhají kuřákům v procesu odvykání, mohou být pro tuto dobu méně škodlivé danému člověku než klasická cigareta,“ uvedla vedoucí Centra podpory zdraví Marie Nejedlá. Jedním dechem však dodala, že žádná forma e-cigaret, zahřívaných tabákových výrobků a podobných verzí není zdraví dlouhodobě prospěšná.

„I náplň pro elektronické cigarety totiž většinou obsahuje až 20 procent nikotinu. I v případě výrobcem deklarovaného nulového obsahu nikotinu se při zahřátí e-liquidu částečně rozkládají látky jako glycerol a propylenglykol a další chemikálie,“ doplnila ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Když už kouříte, šlukujte. Za vznikem rakoviny mohou být potlačené emoce

Na postoj kuřáků k alternativám se zeptal i Deník v rámci poslední velké ankety k projektu Udržitelnost. I odpovědi čtenářů, kterých bylo přes pět tisíc, potvrdily to, co popisují výrobci. Z kuřáků, kteří v anketě odpověděli, zůstává 49 procent věrných klasice, 27 procent zvažuje e-cigarety nebo zahřívaný tabák a 24 procent na ně již přešlo. Obecně platí, že čím mladší kuřáci, tím víc jsou ochotnější zkoušet něco nového. Mezi dvacátníky používá moderní alternativy 41 procent kuřáků a dalších 30 procent o nich uvažuje. Naopak u lidí nad 50 let kouří klasické cigarety většina a o náhražkách většinou neuvažují.

Infoblok:

V roce 2021 bylo v populaci České republiky celkem 24,4 procent kuřáků tabákových výrobků starších 15 let. V porovnání s rokem 2020 (23,1 procenta) zaznamenáváme nárůst o 1,3 procentního bodu.