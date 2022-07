Jde o unikátní řešení nemající ve světě konkurenci. Přitom musí splňovat velmi přísná kriteria. Pro použití v oční chirurgii je zásadním parametrem minimální průměr té části přístroje, která vstupuje do oka. Současně však tento miniaturní díl musí umožnit co nejširší úhel zobrazení vnitřní části oka s nejvyšším dostupným rozlišením.

To obojí nový endoskop zvládne. Vzniknout měly tři prototypy, což se nakonec podařilo.

Lékaři uvidí do oka lépe

Původcem nápadu a doslova hnacím motorem celého projektu byl a je Ing. Josef Šmejkal, člen vedení firmy Stavus a její prokurista. Ten se začal zajímat, proč lékaři nedokáží pomoci jeho poškozenému oku. A bylo to v podstatě jednoduché – neviděli do daného místa, protože neměli takový nástroj.

Josef Šmejkal poslal na ČVUT, kde jsou odborníci v oblasti optiky, e-mail s popisem problému, který se dostal až k rukám výzkumnice Šárky Němcové. A tak vznikla spolupráce Josefa Šmejkala, odborníka na mechanické konstrukce, a Šárky Němcové, expertky na optiku.

K projektu přispělo svými znalostmi a zkušenostmi také více než 15 dalších specialistů. Tak začala cesta k vývoji optického endoskopu.

„Princip přístroje je jednoduchý. Do oka se zavede sonda ve tvaru tenké jehly, uvnitř ní je gradientní čočka a za ní další optický systém přenášející obraz ven z oka pacienta na kameru přístroje. Endoskop, který jsme vyvinuli, sdružuje dvě optické funkce, a to zobrazení a chirurgický laser. Skvělé je to, že integrovaný laser je výhodný pro chirurga, který tak má jednu ruku volnou, nemusí totiž ovládat zvláštní laserovou sondu,“ říká Josef Šmejkal.

Průměr méně než milimetr

Sonda vyvinutého endoskopu má vnější průměr 0,635 milimetru. To je největší průměr jehly, při kterém není nutné ránu šít. Součástí endoskopu je i speciální kamera. „Kamera se nachází v rukojeti přístroje,“ vysvětluje ing. Bc. Šárka Němcová, Ph.D., vedoucí projektu za ČVUT.

A dále doplňuje: „Sonda nového endoskopu má dvě provedení. Jednak přímý pohled a pak i úhlový pohled, protože špička se sondou jsou vyměnitelné. Právě úhlový pohled je specialitou tohoto endoskopu. V našem případě je laserové světlo do rukojeti přivedeno optickým vláknem.“ Laser se používá třeba v případě operace odchlípnuté sítnice.

Šárka Němcová působí v Ústavu přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT. Její hlavní specializací je vlnová optika, holografie, aplikovaná optika a optické přístroje.

Zajímavé je rovněž to, jak probíhala potřebná měření a testy nového přístroje. „Vyrobili jsme si umělou tvář a na ní experimentovali s prasečím okem,“ popisuje poněkud nevšední postup Josef Šmejkal.

V současné době jsou vyrobeny tři prototypy. Ty musí nyní podstoupit nutnou certifikaci, která probíhá mimo Českou republiku. Jedná se o dlouhý a administrativně náročný proces.

Celková částka projektu počítala s 25 miliony korun, nakonec projekt stál 19 milionů. Evropská unie v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost přispěla dotací ve výši 12,4 milionu korun. Zbylou částku, 6,6 milionu korun, do projektu vložila společnost Stavus Příbram.

Na endoskop myslím takřka neustále, říká Josef Šmejkal. Po vlastní zkušenosti s operací oka rozjel projekt světově ojedinělého přístroje

Za světovým unikátem – očním endoskopem – stojí Ing. Josef Šmejkal. Jako akcionář příbramské společnosti Stavus dal dohromady tým lidí, díky jejichž úsilí vzniklo zařízení, které nemá obdobu u nás ani ve světě.

Ing. Josef ŠmejkalZdroj: Deník/Jiří MacekAkciová společnost Stavus získala na vývoj optického endoskopu dotaci z Evropské unie 12,4 milionu korun, přitom celý projekt stál 19 milionů. Co by se dělo, kdyby se nepodařilo v dotačním procesu uspět?

U takového výrobku by to bez dotace skutečně nešlo, rozpočet jen naskakuje. Velkou částku stál provozní čas na počítačích. Optika je totiž náročná na simulace a optické výpočty jsou opravdu složité. Pro výpočty, které běží týdny, jsme použili americký program, který je také finančně nákladný. Drahý je materiál a také testování. I tak jsme v konečném součtu ušetřili šest milionů oproti původnímu rozpočtu.

Jaká je vlastně vaše profesní minulost?

Vyučil jsem se soustružníkem, po střední škole jsem na pražské strojní fakultě ČVUT vystudoval obor přesná mechanika – optika. Jenže život mě nasměroval jinam. Pracoval jsem v investicích, v technickém rozvoji, byl jsem ředitelem strojírenské firmy v Příbrami. Po mém odchodu z tohoto podniku jsme si spolu se známým vzali úvěr a koupili podíl ve firmě Stavus.

Jakou činností se Stavus zabýval?

V podstatě vším, jen ne tím, co jsem dělal do té doby já. Provozoval rekreační, ubytovací a stravovací zařízení, vše spojené původně s uranovým průmyslem. Tyto činnosti děláme dodnes a navíc provozujeme v Příbrami obchodní dům. Ale chtěl jsem obnovit strojařinu, a tak jsme začali vyrábět důlní stroje.

Jak došlo ke spojení se zdravotnictvím a následně k projektu s endoskopem?

Před šesti lety se mi odchlípla sítnice a začal jsem být častým návštěvníkem v nemocnicích. Při operaci mi zůstalo v oku trochu oleje a ten se nedařilo odstranit, neboť tam doktoři prostě přístrojem, který měli, neviděli. Doktor Rejmont z ÚVN v Praze mi ukázal existující endoskop pro tyto případy, a bylo to něco ve smyslu, jako kdybychom hledali v noci baterkou v lese houby. Prostě s ním v oku nic neviděl. To se mi ani trochu nelíbilo a zeptal jsem se, zda by nešlo tedy něco vyrobit. Hecovali mě, že by to byla novinka a bylo by to super. No a tím se to rozjelo.

Co následovalo?

Různě jsem psal a hledal správné lidi. Dostal jsem se k Šárce Němcové na ČVUT a postupně se začal skládat tým lidí, který se měnil a v dobách největšího pracovního nasazení měl osmnáct lidí. Základ byl ten, že přístroj nesmí být tlustší jak jehla G23 a musí se do něj vejít optika. To je limit, aby se nemusela rána šít. Druhým požadavkem bylo, aby jím bylo možné vidět i za roh, tedy takový periskop. Postupně se začaly rýsovat představy o finanční náročnosti.

Kdo všechno byl v projektu zainteresován?

Kromě Stavusu, tedy mě a ještě jednoho kolegy, pak ČVUT, ÚVN Praha, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí, oční klinika Nemocnice Příbram. Najednou z toho byl mezioborový úkol. Scházeli jsme se každý týden. Laboratorní měření a testování se odehrávaly na ČVUT. Konstrukční návrh endoskopu jsem vytvářel já na svém laptopu, a to celkem 34 verzí. V laboratořích v našem areálu Na Drásově jsme pak vyráběli díly, z nichž vznikaly prototypy.

Nastal okamžik, kdy jste si říkal, že jste se do projektu neměl pouštět?

To bylo asi dvacetkrát. To by bylo na knihu, do toho se nebudeme pouštět.

Jaký je nyní stav projektu?

Nyní čekáme na certifikaci, která se provádí mimo naši republiku. Je to zdlouhavý proces a navíc hodně drahý. Na endoskopu budeme pracovat dál, abychom ho posunuli ještě o kousek dále. Už to ale nebude v rámci dotačního programu z EU. Nezdá se to, ale práce je stále ještě hodně.

Až bude vše schváleno, kolik bude očního lékaře stát pořízení endoskopu?

To je zatím obtížné stanovit. Nicméně mohu říci, že by to mohlo být mezi 250 až 300 tisíci korunami. Měl by tak být výrazně levnější než jiné přístroje tohoto typu.

Pane Šmejkale, řekněte mi, když se odpoutáte od firmy, od endoskopu, kde čerpáte síly?

Většinou doma v posteli, kromě toho hraju na banjo ve folkové kapele Watchipi wanaga a každý rok pořádám na Mazurských jezerech v Polsku závody plachetnic. To je dokonalá změna. Ale na endoskop myslím takřka neustále…

