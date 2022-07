„Mezi těmi dvěma fotografiemi je rozdíl pět let. Nic neukazuje lépe, jakými metodami je veřejnost manipulována. Fakt peklo!“ uvedl v sobotu 23. července 2022 v 9:14 dopoledne na svém facebookovém profilu místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

Svá slova doprovodil koláží snímků dvou různých moderátorek počasí stojících před mapou Evropy. K jednomu snímku bylo kýmsi přidáno datum 21. 6. 2017, na mapě se u různých evropských zemí objevovaly teploty většinou přesahující 30 stupňů a mapa byla převážně zelená.

K druhému snímku kdosi přidal datum 21. 6. 2022, hodnoty teplot se pohybovaly převážně pod 30 stupni a mapa měla barvu ohně, tedy tóny od oranžové do červené. Stejnou dvojici obrázků lze vidět například zde:

Nikde nebyl uveden žádný název televizní stanice či stanic, jež by měly danou předpověď odvysílat, ani žádný odkaz, jehož prostřednictvím by bylo možné tyto relace shlédnout a porovnat. Štěpánek i přesto vzal bez jakékoli pochybnosti za věrohodné to, že oba snímky dokládají, jak před pěti lety média nepovažovala ani teploty nad třicet stupňů za nic mimořádného, zatímco nyní už i teploty nad 20 stupňů úmyslně prezentují jako ohnivou výheň.

Příspěvek místopředsedy Trikolory následně převzaly stovky dalších uživatelů Facebooku, do středy 27. července dosáhl zhruba tisíce sdílení.

Podobné snímky dvou map z různých období, kde je ta ze starší doby zelená a ta letošní červená, se šíří na mezinárodních sociálních sítích od letošního června, a to v témže kontextu, v jakém je prezentoval i Štěpánek; tedy že média klimatickými změnami jen straší za pomoci manipulativních obrázků a že ve skutečnosti k žádnému oteplování nedochází. Tento kontext je ale falešný.

Opět naletěl

Případ fotografií, jež zmiňuje Štěpánek, rozebrala organizace pro ověřování faktů Lead Stories, dalším podobným příkladům manipulace se věnovala například tisková agentura Reuters.

K čemu tedy ve skutečnosti došlo? Moderátorky v obou případech, jak v roce 2017, tak v roce 2022, uváděly zprávy o počasí v grafickém prostředí, kde se za nimi objevovaly různé druhy map.

Mapa, na níž převažovala zelená, byla pravděpodobně topografická, tedy znázorňovala oblast, o níž se mluví. Naproti tomu mapa, na níž převažovala červená, byla tepelná, což znamená, že pomocí barev znázorňovala zahřátí dané oblasti. Přičemž platí, že jak v roce 2017, tak v roce 2022 se při předpovědích počasí používaly oba tyto typy map.

Dezinformátoři však udělali to, že k roku 2017 přiřadili snímek moderátorky v okamžiku, kdy stála před topografickou mapou, a v roce 2022 snímek, kdy za ní byla mapa tepelná. Přitom úmyslně zatajili, že porovnávají neporovnatelné. Kdyby i k roku 2017 přiřadili tepelnou mapu, objevily by se na ní podobné barvy jako v roce 2022, což dokládá například tato relace o počasí německé veřejnoprávní stanice ARD z roku 2017, kde byla použita mimo jiné právě tepelná mapa.

Danou skutečnost bylo samozřejmě snadné si ověřit už v době, kdy Štěpánek svůj příspěvek na Facebooku zveřejnil. Třeba Reuters upozorňoval na tyto manipulace se snímky poprvé už 14. června letošního roku a poté znovu 22. července.

Místopředseda Trikolory nicméně patří mezi ty uživatele sociálních sítí, kteří lživé nebo úmyslně zavádějící příspěvky sdílejí velmi často a to, zda dané tvrzení není podkládáno zfalšovaným důkazem, vůbec nezkoumají. Například koncem srpna 2020 na svém Facebooku tvrdil, že Česká televize úmyslně podcenila počet účastníků tehdejšího berlínského protivládního shromáždění, a dokládal to fotografií, zachycující obrovské davy lidí v okolí Vítězného sloupu v berlínském parku Tiergarten. Háček byl v tom, že fotografie, již použil, vůbec nepocházela ze zmiňovaného protestu. Ve skutečnosti šlo o záběry ze starší demonstrace proti krajně pravicovému populismu, která proběhla už v říjnu 2018.

Posty, které zrají

Za zmínku stojí i načasování příspěvku. Štěpánek jej totiž zveřejnil prakticky těsně předtím, než v Česku vypukl zřejmě nejrozsáhlejší a nejhorší lesní požár v dějinách. Ani to není věc, jež by se mu stala poprvé.

Když například letos v únoru začala administrativa nového amerického prezidenta Joea Bidena upozorňovat na to, že ruští vojáci se chystají každým dnem vtrhnout na Ukrajinu, Štěpánek tyto informace vehementně zpochybňoval a tvrdil, že takovým varováním může věřit jen hlupák a že ten, kdo něco takového šíří, je podle něj také hlupák.

Deník proti fake news.Zdroj: Deník„Nejúčinnější ruskou propagandou je idiocie našich vlastních – západních – politiků. To, co do veřejného prostoru vypouští kupříkladu Bidenova administrativa, jsou takové pitomosti, že jim může věřit pouze někdo s dokonale vymytým mozkem, s inteligencí houpacího koně nebo jménem Kolář, Lipavský či Votápek,“ uvedl 12. února 2022 na svém Facebooku Štěpánek. Ruská invaze na Ukrajinu začala o pouhých dvanáct dní později, časně zrána 24. února 2022.