Návrhům opozice sice naslouchá, ale nevnímá je jako realizovatelné: „Co pan Babiš navrhuje? Abychom se zadlužili o dalších 200 miliard korun. Znamená to, že by nestačilo ani to, co by stát vybral od lidí na daních, ale ještě bychom si museli odněkud půjčit. A čím víc si půjčujete, tím je to dražší. Obrovské peníze stojí obsluha dluhu a splácení úroků. To nám radí jako řešení v době inflace? Jediné, co by se stalo, je, že by všichni zbankrotovali.“

Na prezidentském pravoboku těsno. Babiš se posouvá doleva

Proto se jeho vláda bude snažit, aby byl rozpočtový deficit byl co nejnižší, protože jinak podle něj poroste inflace a Česko bude pořád zadluženější. „Andrej Babiš se tváří, že někde jsou nějaké peníze, na které stačí sáhnout a rozdat je lidem. Tak to ale není,“ tvrdí Petr Fiala.

Tři příčiny inflace

Podle premiéra ve zdražování hrají roli tři věci: „Během covidu a teď za války se narušily dodavatelsko-odběratelské řetězce, takže některé zboží se zdražilo. Ruská invaze na Ukrajinu má dopad na zdražení surovin i potravin. Třetí faktor je ale bohužel český a je jím obrovské zadlužení, které způsobila Babišova vláda naprosto neracionální rozpočtovou politikou.“

Ačkoliv odmítá plošná opatření, o pomoci rodinám s dětmi a samoživitelům bude vést debatu.

„Připravíme rozumné opatření, které bude únosné, zajistí sociální smír, avšak zároveň nebude roztáčet inflaci, která škodí všem. Špatné rozhodnutí by mohlo vést k tomu, že by se jako by poslalo lidem víc peněz, ale ty by měly reálně pořád menší hodnotu a dalo by se za ně pořídit méně věcí. Zároveň stát by to stálo víc a víc a zadlužilo by to budoucí generace. To je politika, kterou dělat nechci.“

Putin vede válku s veškerým západním světem

Předseda vlády se také věnuje aktuálnímu tématu číslo jedna, jímž je válka na Ukrajině. „V našem zájmu musí být a je, aby se Ukrajina ubránila a ruská agrese nebyla úspěšná.

Uvědomme si, že Vladimir Putin nevede jenom válku s Ukrajinou, ale nepřímo s veškerým západním světem. Proto celkový dopad na obyvatele České republiky a celé Evropy je obrovský. Promítá se do cen energií, pohonných hmot, pochopitelně je tady uprchlická vlna, s níž se musíme vyrovnávat. Jenom je potřeba vědět, že - a to opravdu není fráze - Ukrajina vede zápas za nás. Když bude mít Vladimir Putin Ukrajinu, tak se nezastaví. Stejně jako se nezastavil po anexi Krymu, i když mnozí západní politici si mysleli, že mu to bude stačit a tím to bude vyřešeno. Nebylo a nikdy nebude,“ říká Petr Fiala.

