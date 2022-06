Dalšími záminkami k zatčení bylo podezření na existenci odbojové skupiny na gymnáziu v Roudnici nad Labem, v případě průmyslové školy to bylo schvalování atentátu na Reinharda Heydricha, protiříšské smýšlení a také to, že se studenti zdravili zaťatou pěstí, tedy komunistickým pozdravem.

Nic z toho nepřesáhlo obvyklou míru rozpustilosti a touhy po dobrodružnosti, která je běžná u dospívající mládeže, ale v dané konstelaci to znamenalo katastrofu.

Případ Bauer

Jak celý případ vlastně vznikl a kdo byl Alfréd Bauer, od jehož osoby se začal tragický příběh odvíjet? Šlo o dlouholetého učitele, který mezi léty 1919 a 1938 působil na školách v pohraničí a v roce 1940 přišel do nově otevřené německé školy v Roudnici jako ředitel, k čemuž mu dost možná dopomohlo to, že to byl aktivní nacista a konfident.

„Brzy obsadil i další veřejné funkce – měl na starosti správu jatek, kinematografu, městské spořitelny, bytového referátu a od roku 1943 zastával funkci místního vedoucího NSDAP. Působil také jako městský kronikář. V Roudnici nad Labem žil ve vile, zabavené rodině označené podle Norimberských zákonů za Židy, se svou ženou a dvěma dcerami," píše o něm Zuzana Hrubešová v práci Okupace a Roudnice.

Roudnická veřejnost neměla Bauera ráda, podezírala ho, pravděpodobně právem, ze snahy město germanizovat. K zátahu proti studentům došlo poté, co se Bauer údajně dozvěděl, že na jeho rodinu chystá atentát gymnaziální student Karel Dvořák, jehož k tomu ponoukají jeho spolužáci. Bauerovi to měla údajně sdělit manželka ukrajinského emigranta Štěpána Razjanceva, a kromě ní si mu postěžovala také jeho vlastní dcera Ingeborg, že Dvořák před ní o něm nemluvil hezky.

Je přitom velmi nepravděpodobné, že by Dvořák něco takového opravdu zamýšlel. Podle všeho byl do Ingeborg zamilovaný a rád se před ní předváděl. Podle vzpomínek spolužáků byl sice inteligentní, ale psychicky labilní a často nedomýšlel důsledky toho, co říká.

Teď se měla jeho lehkomyslnost jemu i jeho spolužákům krutě vymstít. Je těžké říci, zda se Bauer studentových řečí opravdu bál, nebo se mu jen prostě hodily jako záminka k demonstrativní zastrašovací akci proti lidem, jejichž nevraživost vůči své osobě jistě cítil. V každém případě se dne 19. června 1942, uprostřed vrcholícího nacistického teroru, dostavil nejdříve k veliteli německého četnictva Josefu Mayerovi v Roudnici a následně i na oddělení bezpečnostní služby (Sicherheitsdienstu - SD) v Kladně a celou věc udal.

Velitel SD Max Rostock předal celou záležitost místnímu gestapu, jehož vedoucí Harald Wiesmann pověřil prošetřením celé záležitosti Oskara Felkla. Ve své výpovědi na gestapu Bauer uvedl, že „česká mládež pronásleduje německé děti a že roudničtí občané mají již připravené stromy, kde chtějí pověsit Němce".

Masové zatýkání

K zatčení studentů došlo hned další den, v sobotu 20. června 1942 přímo ve škole. Gymnazisté podle vlastních slov očekávali, že bude zvonit na přestávku, ovšem zvonění se nedočkali. Do budovy školy přišlo gestapo a zatklo šestnáct studentů sexty a třicet studentů a studentek septimy.

Další zatýkání proběhlo v průmyslové škole. Zde šlo o 38 studentů druhého ročníku. „Zatčení žactva celé VII. třídy a chlapců VI. třídy tajnou státní policií z Kladna. Důvod není znám. Téhož dne telegrafické a písemné hlášení na ministerstvo školství a lidové osvěty a na zemskou škol. radu v Praze," zachytil tyto tragické okamžiky kronikář roudnického gymnázia, citovaný na stránkách projektu Památníku Terezín Školákem v Protektorátu.

„Byla sobota… Už končila druhá hodina, pořád nezvonilo, a tak profesor, my mu říkali Áron, vyšel na chodbu, chvíli se tam zdržel, vrátil se celý bledý a říkal, že je na škole gestapo. Také jsme byli vyjevení," vzpomínala na tyto okamžiky tehdejší studentka gymnázia Ludmila Daňková.

„Za dvacet minut vešel do třídy kladenský komisař Felkl v kožených rajtkách a v koženém kabátě. Stoupl si na stupínek a za ním přišli další gestapáci. Jeden šel k oknům, dva zůstali u dveří a my na ně vyjeveně koukali. Začal na nás řvát, že jsme proradné české svině, že si nezasluhujeme výhod Velkoněmecké říše a že budeme potrestáni. My na ně koukali jako vyoraná myš, prostě úplně zničení," pokračovala ve vzpomínkách.

Následovala ukázka nechvalně známé gestapácké důkladnosti spočívající v tom, že zkontrolovali, kdo ve třídě chybí, a protože zjistili, že čtyři žáci jsou opravdu pryč, nechali pro ně poslat. Na to musely všechny třídy i s profesory opustit školu a věci nechat na místě. Před školou už čekaly kryté vozy. Studenti si museli nasednout a držet se od sebe, s přísným zákazem mluvení. Vozy se rozjely. A nikdo nevěděl, kam ještě nedospělé děti vezou.

V terezínském vězení

Odpověď na tuto tíživou otázku však přišla poměrně brzy: „Byli jsme odvezení na Malou pevnost Terezín. Bylo to v období heydrichiády a my jsme měli zlou předtuchu, že se už nevrátíme," vzpomínala Ludmila Daňková. Věci, které zůstaly ve škole, si po svých dětech převzali jejich rodiče až začátkem července.

Po příjezdu do pevnosti strávili studenti nejdříve dlouhé hodiny stáním čelem ke zdi, kdy čekali na výslech. „Při výslechu byli psychicky i fyzicky deptáni, všemi metodami na nich byla vynucována přiznání k různým činům. Po skončení výslechů byli odvedeni na cely," uvádí Památník Terezín.

Chlapci skončili povětšinou na I. dvoře Malé pevnosti, někteří na dílenském dvoře, dívky na ženském dvoře. Obě skupiny se musely zapojit do pracovních komand, studenti okamžitě, studentky o něco později. Často se stávaly terčem sadistických útoků dozorců.

V terezínském vězení zůstali studenti až do přelíčení u stanného soudu v Praze, přičemž dva se ho nedočkali, protože pobyt v Malé pevnosti nepřežili: Miroslav Lácha zemřel 22. července 1942 přímo v pevnosti na zápal plic a Zdeněk Kubeš byl v létě 1942 převezen ve špatném stavu do nemocnice v Litoměřicích, kde bohužel rovněž skonal.

Po třech měsících začali být roudničtí studenti z Policejní věznice Terezín propuštěni na svobodu, ovšem museli se ihned hlásit v úřadovně gestapa v Kladně. Zde byli poučeni, co smí a nesmí o svém věznění říkat, jak se mají chovat. Do konce roku 1942 bylo propuštěno celkem 62 zatčených studentů.

S dalšími dvaceti však proběhl v Praze stanný soud. Ten rozhodl, že budou uvězněni v koncentračních táborech Buchenwald, Dachau, Osvětim a Flossenburg.

Mládí a smrt

Z těchto dvaceti studentů jedenáct zemřelo, buď přímo v koncentračním táboře, nebo po propuštění na následky dlouhodobé podvýživy a naprostého vyčerpání. Jeden z propuštěných studentů, Zdeněk Moučka, padl při osvobozování Prahy v květnu 1945.

V roce 1946 byla zesnulým žákům odhalena v budově gymnázia v prvním poschodí pamětní deska.

Udavač Bauer byl za případ roudnických studentů odsouzen na podzim 1945 městským lidovým soudem k trestu smrti a 23. listopadu 1945 byl v Roudnici nad Labem oběšen.