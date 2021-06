Návrhem se nyní bude zabývat dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch, může podat obžalobu, ale i zastavit trestní stíhání nebo věc vyřídit jinak. Babiš má kauzu Čapí hnízdo za účelovou. Jeho postoj k ní je stále stejný. Nikdy se nic nezákonného nestalo, sdělil ČTK. Lídři volební koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) nevěří tomu, že premiér složí funkci kvůli kauze Čapí hnízdo.

"Mě už to ani nepřekvapuje, ani to, že se tato věc objeví vždy před volbami. Jde o zcela účelovou a uměle vytvořenou pseudokauzu, která je stará 14 let a vyšetřování se táhne pět let. A už jednou byla státním zástupcem zastavena. Můj postoj k ní je nadále stále stejný. Nikdy se nic nezákonného nestalo a veškerá nesmyslná obvinění odmítám. Zároveň stále věřím, že náš justiční systém je spravedlivý a v této věci se to, doufám, ukáže," napsal Babiš.

Mayerová, která nyní používá své dívčí příjmení Nagyová, ČTK řekla, že se k věci nebude vyjadřovat. "Já to ponechám už bez komentáře, k tomu není co říct," řekla. V minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nechce aktuální posun ve vyšetřování kauzy komentovat. "Do doby, než padne rozhodnutí státního zástupce, není o čem spekulovat," uvedl na dotaz novinářů.

"Dnešního dne byl ve věci mediálně označované jako kauza Čapí hnízdo předložen spisový materiál společně s návrhem policejního orgánu na podání obžaloby dozorovému státnímu zástupci. Předložený spisový materiál má rozsah čítající přes 34.000 listů a státní zástupce se jím bude nyní zabývat, aby mohl rozhodnout, zda ve věci podá obžalobu, zastaví trestní stíhání či vyřídí věc jinak," uvedl v tiskové zprávě Cimbala.

Mluvčí doplnil, že o způsobu vyřízení věci bude veřejnost informována prostřednictvím sdělovacích prostředků. "V průběhu studování spisového materiálu a zpracovávání věci státním zástupcem nebudeme poskytovat další a bližší informace," dodal Cimbala.

Informaci na svém profilu na twitteru potvrdili i policisté. "Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality pražské policie ukončili vyšetřování případu Čapí hnízdo. V této souvislosti dnes podali na Městské státní zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby dvou lidí pro trestné činy poškození finančních zájmů EU a dotační podvod," uvedli.

Obhájci obou obviněných Josef a Michael Bartončíkovi se byli minulý týden v budově pražské policie seznámit s policejním spisem, následně Josef Bartončík avizoval, že policii navrhne další důkazy. Trestní řád ale uvádí, že pokud policie nepovažuje návrhy obhájců na doplnění vyšetřování za nutné, může je odmítnout.

Dotační podvod?

Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by jako součást Agrofertu farma neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů.

Původně policisté v kauze obvinili více lidí včetně členů Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil Šaroch v květnu 2018. Předloni zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, přestože policie stejně jako nyní navrhovala podání obžaloby.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Mayerové, podle něj bylo řízení v jejich případě zastaveno nezákonně a předčasně. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo. Zeman v polovině května oznámil svou rezignaci, mandát mu zanikne k 30. červnu.

Ekonomický deník v polovině května s odkazem na nejmenované zdroje informoval, že vyšetřovatel Čapího hnízda Pavel Nevtípil k dnešnímu dni končí u policie, odchází do civilu. Mluvčí pražských policistů Jan Daněk tuto informaci nepotvrdil. "Pražská policie zpravidla informuje o personálních záležitostech pouze v souvislosti se změnami v řadách vrcholného managementu. Komentovat personální záležitosti konkrétních policistů nebo občanských zaměstnanců nám nepřísluší," uvedl před dvěma týdny Daněk.

Premiér odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoli nezákonného.