Přibylo 138 případů covidu, nejvíce v tomto týdnu. V nemocnicích je 72 lidí

ČTK





V pátek přibylo v Česku 138 potvrzených případů covidu-19. Je to nejvyšší nárůst v tomto týdnu. Zároveň je to přibližně stejně jako minulý pátek. Na 100 tisíc obyvatel připadá za uplynulých sedm dní zhruba šest nakažených. Pod desítkou se incidence drží deset dní v řadě. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. V nemocnicích je s koronavirem 72 pacientů.

Odběrové místo na Mariánském náměstí | Foto: ČTK