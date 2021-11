Ministr zdravotnictví oznámil dvě hlavní opatření, která vejdou v platnost 1. listopadu.

Podstoupit test ve škole nemusí žáci ani učitelé, kteří prodělali onemocnění covid-19 a mají potvrzení, jsou naočkováni či mají potvrzení o testu z laboratoře. Antigenní test však musí být maximálně 24 hodin starý, test PCR 72 hodin.

Vrací se rovněž povinnost prokazování očkování na vysokoškolských ubytovacích zařízení. Studenti také mohou podstoupit na místě každých sedm dní preventivní antigenní test.

Další změny se týkají nošení respirátorů. Neočkované děti budou muset nosit respirátor ve všech prostorách školy včetně těch venkovních, pokud není možné dodržet rozestupy minimálně 1,5 metru. Podobné pravidlo platí i pro neočkované učitele, ti však musí nosit respirátor všude a pořád. Výjimku mají učitelé mateřských škol a dětských skupin. Tato výjimka byla schválena z důvodu obtížné komunikace s malými dětmi s nasazenou ochranou dýchacích cest.

Ministerstva zdravotnictví a školství již se minulý týden dohodla na tom, že 1. a 8. listopadu se ve školách uskuteční testování v okresech s týdenním přírůstkem nových případů covidu-19 vyšším než 300 na 100 tisíc obyvatel. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes uvedl, že o vybraných okresech rozhodla data z předchozí neděle, protože je třeba týden na přípravu testování.

Testování antigenními testy se bude týkat okresů České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Testovat se podle něj bude asi 165 000 žáků. Je však možné, že v druhém termínu další okresy přibudou. Bude to záležet na datech, které bude vyhodnocovat ministerstvo zdravotnictví v neděli.

Návrat do ČR bez samoizolace

Neočkovaní cestující nově nebudou muset po příjezdu do České republiky z červených a tmavě červených zemí na tzv. mapě cestovatele nastoupit do samoizolace. Povinnost testování na onemocnění covid-19 bude zachováno. Do obdržení výsledku bude taková osoba povinna nosit všude respirátor.

Ministerstvo zdravotnictví tak rozhodlo v reakci na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který k 1. listopadu část pravidel o karanténě ruší. Doposud cestující z červených a tmavě červených zemí museli podstoupit samoizolaci a PCR test mezi pátým a čtrnáctým dnem po příjezdu.

Povinnost vyplnit příjezdový formulář zůstává i když ji soud zrušil.