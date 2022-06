Například v jednom z brněnských supermarketů v minulých dnech podle reportérů Deníku omezili prodej olejů na šest kusů. Týkalo se to zboží v ceně od 60 do 79 korun, průměrná cena litrové láhve oleje přitom ještě v květnu podle statistiků byla jen 48,98 korun. V některých obchodech na Slovácku zase omezili nákup u mouky anebo u cukru také jen na pár kusů.

Zda na těchto místech došlo k panickým nákupům „pečících surovin“, nechtějí řetězce komentovat. Plošně ale žádné množstevní omezení nezavedly. „Zboží, které prodáváme za standardní cenu, nijak pro zákazníka neomezujeme,“ říká mluvčí Kauflandu Renata Maierl. „Výše stanovených limitů naše zákazníky v rámci běžného nákupu nijak neomezují,“ říká rovněž mluvčí Tesca Jiří Netík.

Kdo mohl, zdražil, někteří končí. Pekaři balancují na hraně přežití

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza přesto takové jednání zcela nevylučuje. „Zatím nejde o systémové opatření napříč komoditami a řetězci,“ uvedl Prouza. Obchodníci se podle něj spíše brání vykupování konkrétního druhu zboží a jeho následného prodávání za vyšší cenu v malých obchodech. „Může jít i o následek toho, že se obchodním řetězcům zatím daří držet ceny pod úrovní inflace, a tudíž se mohou pro jiné obchodníky zdát atraktivními,“ vysvětlil.

Cena pečiva poroste

Se zdražením pekařských výrobků v příštích měsících je ale potřeba počítat. Ani sami pekaři přitom netuší, kolik si na podzim za chleba, rohlíky či koláče budou účtovat. Již nyní totiž oproti předchozímu roku mají pekárny dražší vstupy o víc než 80 procent. Nezdražily jim jenom suroviny, ale také energie, na něž je výroba pečiva extrémně náročná. „Dodavatelské ceny pekáren, za něž se výrobky prodávají obchodníkům, ale stouply jen asi o 37 procent,“ připomněl výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý.

Rekordní inflace v ČR: Raketově zdražily mouka, máslo, uhlí i další položky

Kam se nakonec ceny vyšplhají, bude záležet na více faktorech. Některé pekárny zatím stále odebírají plyn a elektřinu za fixní ceny. To se do konce roku změní, protože jim původní smlouvy vyprší. Také ony si za ně budou muset připlatit. Letní počasí a dění na Ukrajině se zase mohou podepsat na ceně pšenice. „Ta je již dnes zhruba na dvojnásobku té loňské a my vůbec nedokážeme odhadnout, kolik bude stát na podzim,“ posteskl si Hlavatý.

Pokud si chce někdo upéct pečivo doma, aby ušetřil, je přitom podle pekaře naivní. Za prvé má mouka omezenou trvanlivost, a proto nemá smysl si ji „syslit“ doma. „Kromě toho když si chleba a rohlíky budete péct sami, vždycky vás to vyjde dráž, než když koupíte hotový výrobek z pekárny,“ prohlásil Hlavatý.