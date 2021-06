Po zveřejnění výpovědí dotčených žen ovšem byli významní členové TOP 09 zdrženliví a chválili hlavně Feriho rychlou politickou reakci. Někteří to i zlehčovali či spojovali s volebním bojem. Na souvislosti případu i jeho dopady do voleb se Deník zeptal předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové.

Jak vnímáte obvinění Dominika Feriho ze sexuálního obtěžování a násilí?

Nařčení jsou to velmi závažná a rozhodně je nechci zlehčovat. V zájmu údajných obětí, ale i samotného Dominika Feriho je co nejdříve je vyšetřit, což je úkolem policie.

Vždy jste se vyjadřovala nekompromisně k bagatelizaci závažnosti sexuálního násilí. Je přípustné, že čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg zlehčoval Feriho nevhodné chování s tím, že je normální, když chce 25letý kluk dostat holku do postele?

Tato vyjádření byla nevhodná. Pan poslanec Schwarzenberg zřejmě neznal veškeré detaily výpovědí údajných obětí. Jsem si jistá, že dnes už by se takhle nevyjádřil. Za jeho slova se omlouvám.

Ve spolupráci s Amnesty International jste požadovala změnu trestněprávní definice znásilnění tak, aby i pohlavní styk bez souhlasu jedné ze stran byl považován za trestný čin. Za znásilnění by mělo být považováno i to, když ke styku dojde „jen“ po verbálním odporu ženy. Budete to prosazovat i nadále?

Určitě. Tématům sexuálního násilí a obtěžování jsem se věnovala delší dobu a tuto změnu se chystám brzy předložit. Ostatně již před 14 dny jsem o tom informovala na svém Facebooku.

Dominik Feri vystoupil z TOP 09. Do jaké míry jeho aféra poškodí volební výsledky koalice Spolu a konkrétně TOP 09 v Praze?

Máme mnoho zajímavých kandidátů, skvělý kompetentní program a jsme neustále mezi lidmi. Kauza samozřejmě není příjemná, ale politicky si troufnu říci, že jsme ji vyřešili okamžitě a bez váhání. Dominik Feri z kandidátky i pozice poslance odstoupil už pár hodin po zveřejnění kauzy. Bez výmluv a vytáček. Není už ani naším členem. Pro Dominika-politika platí presumpce viny a tu okamžitě přijal. Pro Dominika-člověka však, jako pro kohokoliv jiného, platí presumpce neviny.