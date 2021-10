Odboráři v srpnu iniciovali jednání s vedením podniku kvůli údajnému přetěžování pošťáků a porušování pravidel bezpečnosti práce. Vedení slíbilo zřídit pracovní skupinu, která by konkrétní případy prošetřila. Zároveň ale vydalo prohlášení, že podle výsledků opakovaných kontrol k porušování předpisů na poštách nedochází. Odbory proto stávku potvrdily a oznámily vytvoření vlastní kontrolní skupiny.

Mezi pravidla patří mimo jiné, aby pošťáci nechodili do práce před začátkem pracovní doby a nepřetahovali ji, aby dodržovali všechny nařízené pracovní postupy, uzpůsobili pracovní tempo, například aby nechodili rychle, nepřebírali zásilky neplnící základní podmínky, zejména hmotnostní limity, pečlivě kontrolovali doklady zákazníků před výdejem zásilek a podobně.

"Pobočky České pošty jsou od středy do pátku otevřeny podle běžné otevírací doby. Práce při třídění a doručování zásilek také běží jako obvykle. Zástupci dvou odborových organizací ani přes několik výzev České pošty nepředložili žádné seznamy stávkujících, ani neposkytli další jinou součinnost vzhledem k avizované stávce. Žádnou stávku nevyvolali, zaměstnanci nastoupili do práce," řekl ČTK mluvčí Matyáš Vitík. Stávka se podle něj na poštách neprojevila, protože chybí stávkující.

Do třídenní stávky na České poště za zlepšení pracovních podmínek vyhlášené dvěma menšími odborovými organizacemi se podle jejich údajů zapojilo 9132 pošťáků, tedy třetina všech zaměstnanců. Stávka má mít formu zpomalování práce. Podle vedení pošty všechny pobočky i další provozy v současnosti fungují bez omezení a stávka se v praxi neprojevila.

