SATIRA: Václav Klaus dále krade pera

Byli jsme zvědavi, zda i Václav Klaus bude kandidovat na prezidenta. Proto jsme si ho pozvali do Nekorektního Deníku i s rizikem, že možná o něco přijdeme. Půjde tedy do toho? Co si myslí o ruské válce na Ukrajině? A o současné drahotě. A proč považuje ostatní kandidáty za naprosté ale naprosté outsidery?