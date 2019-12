Ingredience:

100 g nesolených pistáciových oříšků

50 g nesolených kešu ořechů

50 g vlašských ořechů

3 vejce

vanilkový cukr

kypřicí prášek do pečiva

50 g čokolády (min. 66% kakaa)

Postup: Ořechy rozemelte nebo rozmixujte na hladkou mouku, pak je smíchejte s kypřicím práškem (stačí dvě špetky) a lžičkou vanilkového cukru. Znovu dobře promíchejte. Přidejte jedno vejce a z dalších dvou jen žloutky. Rukama vypracujte hutné těsto. Neslaďte. Vytvarujte rohlíčky ve tvaru půlměsíce a naskládejte je na plech s pečicím papírem. Pečte cca deset minut v troubě rozehřáté na 160 °C do růžova. Tuto lehčí variantu rohlíčků v závěru vylepšíte tak, že zchladlé cukroví namočíte na obou koncích v rozehřáté čokoládě.

Šlehačkové cukroví

Ingredience:

400 g hladké mouky

250 g tuku na pečení

200 ml 30% smetany na šlehání

moučkový cukr

vanilkový cukr

Postup: Ve větší míse zpracujte mouku s tukem a smetanou na těsto. Nechte jej půl hodiny odležet v lednici. Vyválejte na zhruba půl centimetru silný plát a vykrajujte libovolné tvary cukroví. Vložte je na pečicí papír do trouby, pečte cca 8 minut při 140 °C. Moučkový a vanilkový cukr promíchejte zhruba v poměru 2 : 1 a ve směsi obalujte vychladlé cukroví.

Medvědí pracny

Ingredience:

400 g hladké mouky

3 lžíce mletého kakaa

250 g cukru krystal

150 g vlašských ořechů

300 g másla

1 lžička mleté skořice

1 lžička mletého hřebíčku

1 vejce

špetka soli

Postup: V míse smíchejte mouku a kakao, přidejte mletý hřebíček a skořici, sůl, cukr a umleté vlašské ořechy. Pak přidejte vejce a máslo. Rukama vypracujte těsto, které nechte 12 hodin odpočívat v chladu, nejlépe zabalené do potravinové fólie. Pak jím naplňte formičky, příliš na něj ale netlačte. Pečte 10 minut při teplotě 175 °C. Hned po vytažení pracny vyklepněte.

Linecké cukroví

Ingredience:

500 g hladké mouky

150 g cukru moučka

marmeláda (malinová, rybízová)

300 g másla

3 vejce

lžička strouhané citrinové kůry

Postup: Do mísy vyklepněte tři žloutky, přidejte mouku, cukr, citronovou kůru a máslo a vypracujte těsto. Na 12 hodin jej pak vložte do lednice zabalené v potravinové fólii. Po uplynutí této doby použijte váleček a z těsta vytvořte vrstvu silnou zhruba půl centimetru. Vykrajujte kolečka, do poloviny z nich udělejte tvořítkem dírku ve tvaru hvězdičky. Kolečka upečte na plechu v troubě rozpálené na 150 °C – bude to trvat zhruba 15 minut. Až cukroví zchladne, natřete plná kolečka marmeládou a slepte je s těmi děrovanými.