Karantény se ruší. Izolace se při nákaze prodlouží na sedm dní, rozhodla hygiena

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje aplikaci nemazat, hlavně kvůli výjezdům do ciziny, ale možná i pro budoucnost, pokud by pandemie nabrala špatný směr. „Rozhodnutí, zda si aplikaci Tečka v telefonu ponechat či nikoliv, je na dobrovolnosti každého občana. Přesto doporučujeme ponechat si ji například kvůli cestám do zahraničí,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

„V tuto chvíli nemůžeme garantovat, že certifikáty již nikdy nebudeme vyžadovat. Vše se bude odvíjet od aktuální epidemické situace v naší zemi a zahraničí,“ dodal.

Existuje však i další důvod. Certifikáty v Tečce nebo tištěné podobě nadále vyžadují ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách, tedy typicky při návštěvách domovů důchodců. Přijít tam mohou i lidé, kteří je nemají, musejí se ale prokázat negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu provedeného zdravotníkem. Do některých sociálních služeb navíc dočasně nesmějí žádné návštěvy kvůli vrcholící pandemii omikronu.

Na sjezdovku s QR kódem

Zeleně svítící certifikát i nadále vyžadují při mnoha zahraničních cestách. Nahradit jej může negativní PCR test. Kupříkladu v Rakousku, kam lidé rádi jezdí lyžovat, musí ale člověk bez certifikátu, byť s negativním PCR testem, nastoupit do desetidenní karantény. Ukončit ji může nejdřív pátý den, kdy se prokáže negativním výsledkem nového testu. Přísná pravidla platí také i na Slovensku nebo v Německu (viz box).

Tečku provozuje české ministerstvo zdravotnictví a za její vývoj a provoz dalo řádově miliony korun. Aplikace je dostupná od června 2021 a lidé si do ní mohou stáhnout certifikát o očkování nebo o prodělaném covidu. Předtím si zájemci mohli do mobilu stáhnout také aplikaci eRouška, která měla upozorňovat na setkání s nakaženým. V praxi se ale příliš neosvědčila. Její první verzi, v rámci tzv. Chytré karantény, ministerští úředníci vydali v dubnu 2020. Provoz vláda ukončila koncem října 2021.

Kde se Tečka s platným QR kódem může hodit



Slovensko

Lidé bez platného certifikátu musí do pětidenní izolace ukončené negativním PCR testem.



Rakousko

Všichni turisté se musí prokázat negativním PCR testem. Mohou přijet i lidé bez platného certifikátu, musí ale nastoupit desetidenní karanténu, kterou je možné po pěti dnech ukončit negativním PCR testem.



Německo

Turisté se při příjezdu musí prokázat platným certifikátem nebo testem. Lidé bez certifikátu musí do karantény, kterou mohou na základě negativního antigenního nebo PCR testu ukončit pátý den.



Polsko

Do země může přijet člověk s plným očkováním, prodělanou nemocí nebo negativním testem. Do desetidenní karantény musí ten, kdo nic z toho nesplní.



Velká Británie

Plně očkovaní mohou přijet jen s certifikátem, lidé neočkovaní či s propadlým certifikátem musí mít negativní antigenní či PCR test.



Švédsko

Přijet může kdokoli, bez podmínek.



Zdroj: Ministerstvo zahraničí ČR