On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

V současné době za test PCR z výtěru z nosohltanu, který potřebují pravidelně například pendleři jezdící za prací do zahraničí, lidé zaplatí od 1800 do 3000 korun. Ministr zahraničí Tomáš Petříček ještě před zveřejněním cenové regulace ČTK řekl, že by považoval za přiměřenou cenu kolem 500 korun, o níž hovořily cestovní kanceláře.

"Testování pro samoplátce je stále více využívané. Chceme, aby cena byla přijatelná a nevznikaly velké cenové rozdíly. Cenový předpis začne platit od zítra," řekl ČTK ministr.

EUC Laboratoře začaly na covid-19 testovat v Praze a Ostravě na začátku dubna. Za tu dobu podle mluvčí skupiny EUC Evy Hokrové udělaly více než tisícovku testů. Test u nich stojí 2500 korun. "Cena zahrnuje zřízení odběrového místa, platbu nájemného za prostory i za odběrový stan, dodatečné náklady na personál a tak dále. Domníváme se, že pokud by byla cena takto regulována, tak se testování nevyplatí," řekla ČTK.

Laboratoře společnosti Synlab Czech testovaly podle mluvčího Roberta Hladila za 1790 korun. Testovat proto budou i dál. "Je však nutné si uvědomit, že náklad za test nespočívá pouze v jeho vlastním provedení, ale odrážejí se v něm i položky jako odběry a odběrové sestry, přesuny vzorků a doručování výsledků nebo rostoucí požadavky na odběr mimo standardní pracovní dobu, zejména večer a o víkendech," řekl ČTK.

Testovací kapacita je naplněna

Společnost otestovala přes 16 tisíc vzorků, většinou ze zdravotnických zařízení. Samoplátců měli od minulého úterý zhruba 300, zájem je ale podle Hladila velký. "Na některých odběrových pracovištích, zejména v pohraničí, je testovací kapacita zaplněna na 14 dní dopředu," dodal.

Bioptická laboratoř z Plzně zvažuje, zda bude za těchto podmínek odběry dál provádět. "Do ceny 1674 korun by se zřejmě dalo pořídit samotné testování, ale určitě ne včetně odběru vzorku," řekla dnes ČTK její ředitelka Zdenka Dušková.

Pendleři, kteří jezdí za prací do zahraničí, mají povinnost se testovat pravidelně. Nejdříve byl interval dvoutýdenní, později byl prodloužen na měsíc. Testovat formou PCR by se do budoucna měli také zaměstnanci domovů pro seniory, v současné době jsou pravidelně vyšetřováni rychlotesty, které ale prvních několik dní od nákazy protilátky neodhalí.

Zástupce sdružení Pendleři bez hranic Jan Průha má o postupu ministerstva pochyby. "Nechápu, jak může stát omezit ceny menším soukromým laboratořím. Musí se také přihlížet k jejich dostupnosti a kapacitě místa, kde by to stát dokázal srazit. Kapacita by se tam hned naplnila a bude to mít minimálně konkurenční efekt," uvedl Průha. Povinnost testu, tak jak je nastavená, považuje za nesmyslnou. "Nikoho nechrání. Perioda 30 dnů je tak dlouhá, že já za tu dobu stihnu tu nemoc komplet prodělat. Nemá to naprosto žádný význam, je to jenom šikana," dodal.

Podle epidemiologů by měl být negativní test jednou z podmínek letního cestování do zahraničí. Některé země jej zřejmě budou požadovat před vjezdem, po návratu bude povinný v ČR. Bez něj by lidé po dovolené museli do čtrnáctidenní karantény, kterou by jim stát nehradil.

Papež: Nákladová cena je 350 korun

"Podle našich informací je nákladová cena 350 korun," řekl Papež. Podle něj by proto cena pro spotřebitele neměla přesáhnout 500 korun. Pokud stát test stanoví jako povinnost pro cestování, měl by se také postarat o to, aby byla cena akceptovatelná, uvedl.

Negativní test na nemoc covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, by měl být podle epidemiologů jednou z podmínek letního cestování do ciziny. Některé země ho pravděpodobně budou požadovat před vjezdem. Po návratu bude povinný v České republice. Bez něj by lidé po dovolené museli do čtrnáctidenní karantény, kterou by jim stát nehradil. Pravidelně test nyní potřebují například tzv. pendleři, dosud za něj platili mezi 1800 a 3000 korunami.

Cestování do zemí s podobným rizikem nákazy by podle Papeže nemělo být podmíněno testem ani karanténou. Dvoustranné dohody mezi státy, které by měl podle Papeže stát uzavírat, aby pomohl cestovnímu ruchu jako nejvíce zasaženému odvětví, by měly zahrnovat cestování bez takové podmínky.

Aktuální čísla nakažených v České republice v přepočtu na populaci nejsou podle Papeže závažná, není proto důvod bránit cestování alespoň do vybraných zemí. Zavírání hranic je podle něj nedemokratické.

Premiér Andrej Babiš (za ANO) ve středu uvedl, že hranice se Slovenskem a Rakouskem by se mohly otevřít 8. nebo 15. června. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) o tom má příští týden jednat ze zástupci obou zemí. V létě by podle Petříčka mělo být možné cestovat kromě sousedních států také do Chorvatska, Bulharska, Řecka či Slovinska.