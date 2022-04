Někteří nadšenci na hladinu řek již vyrážejí, podmínky k tomu mají dobré. Díky dostatku sněhu na horách jsou koryta řek dostatečně plná. Navíc mohou bez obav přenášet své lodě po pozemcích, pokud doplují k překážce v podobě jezu. Umožňuje to novela vodního zákona platná od loňského roku.

Ta reagovala na časté a někdy až vyhrocené střety mezi majiteli pozemků, většinou malých vodních elektráren a právě vodáky. Majitelé elektráren je „odháněli“ mimo svůj areál. „Po skautském oddílu dokonce střílel majitel malé vodní elektrárny ze vzduchovky, když vedoucí s dětmi odmítli tahat lodě čtyři sta metrů neschůdným terénem okolo elektrárny,“ připomíná Ptáček.

PŘEHLEDNĚ: Tady pozor! Kde jsou nejnebezpečnější jezy v ČR

Na tuzemských řekách však číhá mnohem větší nebezpečí. Podle dat serveru nebezpecnejezy.cz je v Česku zhruba 140 nebezpečných jezů. Novela vodního zákona měla pomoci s rychlejší přestavbou na bezpečnější, ale v praxi tomu tak nebude. Podle předsedy asociace bude přeměna trvat řádově i padesát až sto let. Jezy se zkrátka budou na bezpečné upravovat až ve chvíli, kdy je bude nutné rekonstruovat.

Přibývá na nich aspoň záchranné vybavení. „Na místech, které jsou v naší správě, se snažíme umisťovat záchranné podkovy a lana do boxů. Nejen kvůli možné krádeži, ale hlavně degradaci materiálu vlivem UV záření. Při tragédii na Sázavě v loňském roce bylo sice na jezu lano s kruhem. Když se ale hodilo do vody, přetrhlo se. I to byl jeden z důvodů utonutí,“ popisuje Ptáček.

Hlavně s respektem

Mezi tisíci vodáky bude spousta těch, kteří vezmou pádlo do ruky poprvé v životě. Instruktoři radí, aby si v rámci bezpečnosti alespoň našli skupinku zkušenějších vodáků. Nezkušení kormidelníci by neměli přeceňovat své síly a respektovat výstrahy před jezy. „Zdá se to jednoduché, vzít pádlo a řídit. Ve skutečnosti ale těch nástrah číhá na řece opravdu dost,“ upozorňuje Ptáček.

Povodí nás likviduje, žehrají vodáci. Za mola mají platit násobně víc

Pokud uvidíte tonoucího pod jezem, rozhodně se nikdy nevrhejte do vody za ním. „Často se stává, že tonoucí se nakonec z jezu dostane a ten, který se vrhl za ním, utone. Takže nikdy nechoďte na pomoc do vody. Pomoc zajišťujte z břehu, včetně volání pomoci na tísňovou linku, “ zdůrazňuje Ptáček.

Nejvyhledávanějším cílem vodáků je řeka Vltava. Není to ovšem jen kvůli líbivým přírodním scenériím, ale díky soustavě přehradních nádrží a garantovanému minimálnímu průtoku. Mezi klidnější patří řeka Otava, Sázava, Ohře či koryto „Staré řeky“, tedy Berounky.