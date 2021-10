Do EU ročně dorazí z čínských e-shopů přes 150 milionů malých zásilek osvobozených od DPH. Podle údajů České pošty počet těchto drobných zásilek v ČR stoupá. V roce 2019 jich bylo 28 milionů, o rok dříve 25 milionů.

Příjemci menších zásilek z mimounijních obchodů nově musí podávat celní prohlášení výhradně elektronicky. Stejná povinnost se dosud vztahovala na zásilky v rozmezí od 22 do 150 eur. Elektronické celní prohlášení mohou občané podat prostřednictvím aplikace , kterou pro tyto účely připravila Celní správa ČR.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.