Naďa Urbánková zemřela na komplikace spojené s rakovinou prsu a nedávno prodělaným onemocněním covid-19. Zpěvačka byla koncem ledna převezena z Pelhřimova do pražské nemocnice právě kvůli těžkému průběhu nákazy koronavirem.

„S nekonečnou bolestí v srdci s vámi musím sdílet tu nejsmutnější zprávu. Moje milovaná maminka, zpěvačka, herečka a pětinásobná Zlatá slavice, paní Naďa Urbánková, zemřela včera večer 3. 2. 2023 ve věku 83 let na komplikace spojené s rakovinou a nedávno prodělaným onemocněním covid-19,“ napsala Fabiánová.

Dcera zároveň poprosila veřejnost o soukromí, aby se mohla s úmrtím vyrovnat.

Umělkyně se narodila v Nové Pace, ale vyrůstala u Dvora Králové. Absolvovala Vyšší zdravotnickou školu v Trutnově a krátce pracovala jako zdravotní sestra. „Pocházím z malé vesničky Borovnička u Dvora Králové. A proto se sem vždycky těším, jsou to návraty domů," řekla před několika lety Deníku.

Přečtěte si obsáhlý rozhovor, který Naďa Urbánková před šesti lety poskytla Deníku a v němž hovoří o umělecké kariéře, inspiracích nebo o své dceři:

Naďa Urbánková: K nejmilejším písním patří Závidím

Naďa Urbánková debutovala v roce 1959 jako herečka v Pardubickém divadle, poté působila v pražské Laterně magice. Pětinásobná zlatá slavice z let 1972 až 1976 na sebe poprvé upozornila v roce 1964 díky filmu Kdyby tisíc klarinetů. Později si zahrála mimo jiné i v Ostře sledovaných vlacích, ve Skřiváncích na niti či ve filmu Na samotě u lesa. Od roku 1969 byla členkou kapely Country Beat Jiřího Brabce. Od roku 2007 moderovala pořad Písničky pro Vysočinu v Českém rozhlase Region.

Její dcera Jana Fabiánová je zpěvačka. Manželem byl český herec Karel Urbánek. V minulosti měla osm let trvající partnerský vztah s Josefem Abrhámem.

Výborná zpěvačka, skvělá herečka, reagují blízcí

Jako na vtipnou a výbornou zpěvačku a skvělou herečku na Naďu Urbánkovou vzpomíná její přítel a hudební publicista Miloš Skalka. ČTK řekl, že Urbánková do české hudby přinesla moderní směr ze zámoří. Interpretovala totiž v 60. a 70. letech písně moderní americké country hudby. Na Urbánkovou vzpomínají i její pěvecké kolegyně. „Po éře zpěvaček 50. let, což by ten staromódní přístup k hudební tvorbě, Naďa představovala v podstatě modernu,“ řekl ČTK Skalka.

„Myslím si, že jsme se znali dobře a dlouho. Dokonce, když jsem se dozvěděl tu smutnou zprávu o jejím odchodu, tak jsem si tady vytahal pár cédéček, které mi kdysi podepsala,“ doplnil Skalka. „Tady na tom jednom cédéčku je napsáno 'Mému nejlepšímu kamarádovi, tvoje Naďa'. Tak to mě docela i rozlítostnilo,“ dodal.

Na Urbánkovou vzpomínají i její pěvecké kolegyně. „Úmrtí mé další kolegyně je pro mne ohromně smutnou zprávou. Je mi to moc líto. Na Naďu budu vzpomínat jen v dobrém. Už teď se mi v hlavě promítají vzpomínky na úžasná vystoupení, které jsme spolu zažily,“ uvedla v prohlášení zaslaném ČTK zpěvačka Helena Vondráčková.

Smrt umělkyně na twitteru připomnělo i ministerstvo kultury. „Pětinásobná Zlatá slavice se proslavila semaforskými hity a účinkováním v oceňovaných i oblíbených filmech; na vrchol popularity ji pak vynesla dvacetiletá spolupráce s Country Beatem Jiřího Brabce. Upřímnou soustrast blízkým,“ uvedlo.