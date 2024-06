Centrální pokladna bude nově otevřena v pondělí a ve středu od 8 do 11:30 a od 12:15 do 17 hodin.

„Rozhodli jsme se tak proto, že pokladna je čím dál tím méně využívaná od té doby, co jsme pořídili platební terminály na některých agendách, jako třeba na matrice, cestovních pasech, životním či živnostenském odboru. Dříve chodil občan platit do pokladny a pak se vracel na agendu, nyní už všechno vyřídí přímo s tím referentem u jednoho stolu nebo v jedné kanceláři. Takže jsme se rozhodli, že dáme možnost samozřejmě i platbě hotovostí nebo i kartou, ale už jen ve dvou dnech v týdnu a uvidíme, jak se to osvědčí,“ uvedl starosta města Luděk Štíbr.

Další změnou na úřadě bude stěhování odboru správy majetku včetně investičního oddělení do nově zrekonstruovaných prostor v bývalém dětském oddělení knihovny, které proběhne letos v srpnu.

„Počítáme s tím, že jejich kanceláře v přízemí obsadíme úředníky nebo agendami, které jsou nejvíce navštěvované u nás na úřadě, jako jsou poplatky za komunální odpad, poplatky ze psy, poplatky za parkovací karty a parkování. Tyto všechny agendy budou v bezbariérovém přízemí, abychom ulehčili občanům a bylo to pro ně jednodušší,“ popsal Štíbr.

Díky přestěhování odboru správy majetku včetně investičního oddělení, který sídlí na stavebním oddělení odboru, se uvolní čtyři kanceláře. „Ty zaplní noví úředníci, kteří podle nového stavebního zákona budou muset tam dělat tu svoji agendu. Takže jsme víceméně vyřešili prostorové zabezpečení pro činnost úředníků, kteří budou posíleni o tři nebo čtyři pracovníky,“ uzavřel starosta.

Poplatky na městském úřadě:

✅ Poplatek za komunální odpad – 313 259 104

✅Poplatek ze psů – 313 259 135

✅Ostatní místní poplatky – 313 259 133

Možnost zaplatit hotově či platební kartou je také v těchto kancelářích:

✅oddělení matriky

✅odbor správní – cestovní pasy, občanské průkazy a evidence obyvatel

✅obecní živnostenský úřad

✅odbor životního prostředí (platba pouze v hotovosti)

✅ odbor dopravy - platební automat