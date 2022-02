Pokud se něco nepovede, hrozí, že chlapce zasype vrstva hlíny. „Šachta je kopaná tak, aby záchranáře ochránila před případným sesuvem, jelikož oblast je známá svou křehkou bahnitou půdou," konstatuje marocký server 2M.

Zdroj: Youtube

latest update about Rayan rescue process. The horizontal push as the pipes are brought to the excavated hole It’s extremely slow cm by cm#انقذوا_ريان

The rescue team is facing frequent soil collapse, which prolongs the rescuing process.they are clearing it frequently #SaveRayan pic.twitter.com/AMcD7Mcfbc