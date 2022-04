Drážďany jsou pokladnicí historických krás Saska a „Zelená klenba“ byla jejich srdcem. Zdalipak se do ní někdy vrátí alespoň část ukradených cenností?

Tato kolekce v dobrém úkrytu bez problémů přečkala i druhou světovou válku, aby bylo to nejlepší z ní nakonec ukradeno v „osvíceném“ 21. století, kdy máme kamery a zabezpečovací zařízení doslova na každém rohu.

Vše dokonale promyšlené

Loupež proběhla jako podle scénáře béčkového krimifilmu. Jak se později zjistilo, pachatelé si předem rozbrušovačkou nařízli mříže v jednom z přízemních oken rezidence. Rovněž několik dní před loupeží spustili falešný poplach, aby zjistili, jak je areál zabezpečen. Za zmínku jistě stojí, že poté byly bezpečnostní kamery rezidence přenastaveny, a to tak, aby většinu cesty od okna k vitrínám nepokrývaly. Kdo se o to asi zasloužil?

Přitom bezpečnostní systém v rezidenci byl už stejně zastaralý a záběry z něj měly pro vyšetřovatele jen minimální hodnotu. Nové videokamery už byly objednány a zloději vpadli do klenotnice pouze pár dnů předtím, než měly být nainstalovány. Že by to opět byla náhoda?

V den loupeže pak kriminálníci mříže z okna prakticky jen „vyloupli“. Do akce šli v pondělí, kdy je klenotnice zavřená, přesně v pět hodin ráno. Aby si ulehčili práci, pár minut před pátou zapálili trafostanici u blízkého Augustova mostu, vinou čehož byl celý rezidenční palác bez proudu.

Jak se později ukázalo, kamery v „Zelené klenbě“ fungovaly na náhradní zdroj. Čtyři členové ochranky tak po dobu pěti minut – déle loupež netrvala – sledovali zločineckou akci v přímém přenosu. Záběry byly vzhledem ke tmě v prostorách muzea nejasné a „rozsypané“, přesto je s podivem, že ochranka nic nepodnikla a přivolala policii až poté, co byli lupiči v prachu.

Podle vyšetřovatelů museli mít spojence uvnitř muzea: z běžné návštěvy by prý nemohli získat potřebné informace o provozu a zabezpečení klenotnice. Šlo například o skutečnost, že zde pohybové senzory nefungovaly a sklo vitrín nebylo neprůstřelné a nerozbitné, jak se běžně všude uvádělo. Lidé pracující v klenotnici to samozřejmě věděli; rozbití skla pak také zločincům opravdu zabralo jen pár okamžiků. Prozradil jim snad někdo, jak se věci mají? Zatím nikdo ze zaměstnanců „šperkovnice Saska“ nebyl obviněn.

Jsou už šperky rozebrány?

Samotná loupež proběhla dost primitivně: dva lupiči vyjmuli mříž z okna, velkou sekyrou (někde se uvádí, že kladivem) rozbili sklo na předem vytipovaných vitrínách, naházeli cennosti do tašek a utekli.

Odjeli kradenými vozy, které odstavili v podzemní garáži a zapálili: tady bylo mimochodem ohněm poškozeno 61 automobilů a škoda činí více než milion eur.

Západní křídlo fasády Rezidenčního zámku teď až do druhého patra pokrývá plechová zeď, za níž se instaluje nový (supertajný a prý i nepřekonatelný) bezpečnostní systém za 10,3 milionu eur. Posílen a lépe „prokádrován“ má být i personál klenotnice. To vše ale bohužel přichází trochu pozdě – nad největšími cennostmi Saska, které kdysi bývalo bohatým královstvím, zahrnujícím i velkou část dnešního Polska, jako by se zavřela voda.

Dirk Syndram, který byl 28 let ředitelem klenotnice, se domnívá, že ukradená díla jsou tak slavná, až jsou bezcenná. Musel by se prý najít nějaký boháč, kterému by nevadilo, že se jimi nikdy nemůže pochlubit na veřejnosti a že je vlastně ani nemůže dost dobře odkázat potomkům. Jediné, co by s nimi asi mohl dělat, by bylo kochat se pohledem na jejich nádheru, ovšem za dobře zamčenými dveřmi. Proto Syndram pesimisticky soudí, že zloději ukradené cennosti rozeberou, drahé kovy roztaví na slitky a drahé kameny nechají přebrousit: s původními barokními výbrusy, danými tehdejšími technologiemi, by totiž byly na trhu hned rozeznány.

Podle očekávání podal ředitel Syndram po tak velkém skandálu rezignaci. Nás může zajímat, že jeho místo získal Marius Winzeler (50) – tento rodilý Švýcar mluvící pěti jazyky včetně češtiny totiž ještě vloni na jaře pracoval v Národní galerii Praha, kde je jeho dílem především stálá expozice Staří mistři.

Okradli nás o naši minulost

Pro Sasy není důležitá jen peněžní hodnota odcizených předmětů. Jak potvrzuje řada komentářů, sbírku shromážděnou v klenotnici považují za součást svojí identity a kulturního dědictví a bez jejích nejcennějších elementů se cítí být okradeni o svoji minulost. Nemluvě o studu, který cítí před nastupující generací, jíž předají saskou minulost bez jejích nejvzácnějších artefaktů.

Proces je zatím rozvržen na 55 jednacích dnů s tím, že rozsudek bude vynesen nejdříve v říjnu. Všichni obvinění patří ke klanu Remmo, tvořenému německými občany arabského původu. Většina ukradených předmětů byla pokryta diamanty – třeba polský Řád bílého orla , hned vedle něj zářící briliantová mašle, „slunce“ provázené sponou do vlasů ve tvaru měsíce, perlový náhrdelník či ceremoniální kord…

Podle bývalého „krále zlodějů“ Larryho Lawtona (má za sebou přes 30 vloupání), jenž strávil za mřížemi 12 let a nyní spolupracuje s německou policií jako odborný poradce, musela být loupež připravena ve spolupráci s pracovníky klenotnice – potvrzuje to prý řada detailů, jež nemohly být náhodami. „Pokud se teď během krátké doby šperky neobjeví u obchodníků s kradeným zbožím ani se je nepodaří ,vyplatit‘ pojišťovnou, budou s téměř stoprocentní jistotou zničeny,“ prohlásil.

Nizozemský detektiv Arthur Brand, který se specializuje na krádeže šperků a cenností, s „králem zlodějů“ souhlasí. „Jenom ve velmi výjimečných případech se podaří zajistit ukradenou věc nepoškozenou i po delší době,“ zdůrazňuje. „Ze své praxe si vzpomínám pouze na zlatý prsten Oscara Wildea, který byl ukraden v roce 2002, a mně se ho podařilo najít v roce 2019. U cenností z Drážďan ale nejspíš bohužel takové štěstí mít nebudeme. Mimochodem, nepomohla tu ani odměna půl milionu eur, kterou je příslušná pojišťovna ochotna vyplatit za informace vedoucí k nalezení cenností.“

Pokud mají Lawton a Brand pravdu, pak už jsou v této době saské cennosti rozebrány a v různých zemích světa po částech prodávány – tu slitek zlata, tam pár briliantů… Jak ostatně pracovníci klenotnice připustili, ukradeny byly především takové předměty, které není obtížné rozebrat.

Najdou se důkazy?

Lup se sice nalézt nepodařilo, ale po obrovské razii, do které se v několika spolkových zemích zapojily na dva tisíce policistů, zřejmě byli dopadeni zloději. Z loupeže bylo obviněno šest mužů ve věku od 23 do 28 let. Jsou obviněni jak z krádeže v organizované skupině, tak –vzhledem k zapálení automobilů – i ze žhářství. Proces je zatím rozvržen na 55 jednacích dnů s tím, že rozsudek bude vynesen nejdříve v říjnu.

Všichni obvinění patří ke klanu Remmo, tvořenému německými občany arabského původu. Na půdě jejich nové vlasti má údajně na tisíc členů, v zahraničí pak řadu „spojek“ a příležitostných pomocníků.

Vyšetřovatelé tvrdí, že odhalili dva mladíky, kteří rozbili vitríny a naházeli šperky do tašek – jsou to Wissam Remmo (25) a Mohamed Remmo (28). Podle dosavadního průběhu soudu se ovšem zdá, že důkazy proti obžalované šestici jsou nedostačující. Nezjistilo se třeba zatím, kdo ukradl úniková auta (Audi A6 a Mercedes E) a přítomnost obou gangsterů v klenotnici zřejmě muži zákona odvozují pouze od nalezené DNA. Ta ale sama o sobě prokazuje pouze to, že se dva mladíci byli na šperky podívat, ne že je ukradli.

Klan vede 2:0

Jak se zdá, je klan Remmo špičkově organizován a dokáže si vždy sehnat informace, jaké potřebuje. Před Drážďany byla zatím jeho poslední „velkou ránou“ krádež stokilogramové(!) zlaté mince Big Maple Leaf z berlínského Bodeho muzea v roce 2017. Drážďanský případ je jako přes kopírák: i tady stojí před soudem obvinění mladí členové klanu, proti nimž však není dost důkazů. A zlatá mince? Nejspíš už byla dávno přetavena do cihliček anebo rozprodána jako zlomkové zlato.

Klan specializovaný na krádeže unikátních cenností podle všeho zatím nad rameny spravedlnosti vyhrává. Kdy asi přijde jeho další rána?