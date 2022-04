Špatnou zkušenost s jednáním obchodníků má i europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). „Když jsem vyrazil se svou čtyři roky starou škodovkou do servisu, bylo mi řečeno, že oprava by stála padesát tisíc korun. Dostal jsem tedy radu, ať si raději koupím nové auto, což nechci,“ popsal Pospíšil.

Dostupná specifikace

Evropský parlament už přijal rezoluci, na jejímž základě Evropská komise připraví konkrétní zákony. Podle poslanců by firmy měly svoje výrobky navrhovat tak, aby déle vydržely, mohly být bezpečně opraveny a aby jejich části byly snadno vyjímatelné. Opravu by měl zjednodušit i bezplatný přístup k informacím o opravách a údržbě. „I neautorizovaní opraváři by tak měli mít od výrobce k dispozici potřebné informace a náhradní díly,“ přiblížil záměr pirátský europoslanec Marcel Kolaja.

Věc má i svůj ekologický rozměr. Elektroodpad je totiž nejrychleji rostoucím typem odpadu na světě, ročně se ho vyhodí přes padesát milionů tun. „Chování výrobců je nešetrné jak k přírodním zdrojům, tak i k peněžence spotřebitele,“ upozornil Pospíšil.

Těm by měla ulehčit i delší záruční lhůta některých výrobků, podle Kolaji třebau bílého zboží. Opatření by podle europoslanců mohla začít platit za dva roky.