Zprávy se začaly šířit i v Česku, poměrně rychle se ale ukázalo, že skutečnost vypadá jinak, než jak se v nich uvádí. Případ se studentkou se podařilo vyvrátit Českému rozhlasu, který prokázal, že zmíněná studentka neexistuje a k žádnému vyloučení nedošlo.

A v kauze údajně připravovaného atentátu se zase objevuje hned několik indicií nasvědčujících tomu, že ho zinscenovaly přímo ruské bezpečnostní služby.

Srdceryvný příběh o šikanované a vyhozené ruské studentce zveřejnila ruská státní televize Russia Today (RT). Dívka se měla jmenovat Liza a jejímu vyhazovu měl předcházet stupňující se nátlak a zpětné zhoršování známek. Po vypuknutí války na Ukrajině měli prý učitelé dívce říct, že „na škole pro Rusy není místo“. „Můžu uvést konkrétní případ, kdy mi přednášející dal jednoznačně najevo, že tady nebudu moci dál studovat,“ říká ve videu údajná studentka.

Ruská televize zarámovala tento příběh ještě tím, že prý není ojedinělý a že po zahájení speciální vojenské operace, jak v Rusku označují invazi na Ukrajinu, začali být ruští studenti ze zahraničních škol zkrátka vylučováni.

Video se začalo šířit také v prostředí českých sociálních sítí osvědčeným mechanismem, na který upozornil analytik Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost.

Ten současně začal pátrat po tom, zda nějaká ruská studentka takového jména na Univerzitě Karlově opravdu studuje či studovala. Odpověď na tuto otázku přinesl ve středu 27. dubna 2022 Český rozhlas ve své rubrice Ověřovna!. „Žádná studentka se jménem Liza studia na univerzitě nezanechala. Zkouškové období navíc skončilo před začátkem války, nebylo proto možné známky zhoršit,“ shrnul výsledek prověření redaktor Českého rozhlasu Tomáš Pika.

„Na základě kontroly informačního systému mohu potvrdit následující – v aktuálním semestru žádná studentka se jménem ‚Liza‘ studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) nezanechala,“ potvrdila serveru iRozhlas.cz a Radiožurnálu mluvčí fakulty Klára Hyláková.

Velmi sporný je i další případ zmiňovaný ruskými médii. Vyšetřovací výbor Ruské federace v pondělí 25. dubna 2022 oznámil, že policie zatkla šest neonacistů, kteří plánovali zabít v Moskvě ruského televizního moderátora Vladimira Solovjova. Ten působí v ruské státní televizi, je známý zastánce a horlivý propagátor politiky prezidenta Vladimira Putina, takže se mu někdy přezdívá „hlas Kremlu“.

Ruská federální policie FSB tvrdila, že u potenciálních pachatelů zamýšleného atentátu našla „improvizované výbušné zařízení, osm improvizovaných zápalných zařízení na způsob Molotovových koktejlů, šest poloautomatických pistolí, upilovanou loveckou pušku, granát RGD-5, více než tisíc nábojů různých ráže, drogy a falešné ukrajinské pasy“, stejně jako „nacionalistickou literaturu a další propriety“. Podle FSB měli zločinci v plánu zabít Solovjova bombou v autě, přičemž tento plán připravili ve spolupráci s ukrajinskými bezpečnostními službami.

Policie doplnila tyto své informace fotografiemi, jež měly zjevně pocházet z místa, kde měli údajní pachatelé své zázemí a kde byli zadrženi. Zveřejněné snímky však okamžitě vyvolaly na mezinárodní scéně pochyby i posměch, protože působily dojmem špatně zinscenované operace pod falešnou vlajkou. Informuje o tom New York Post.

Jedna fotografie například ukazovala zářivě červené tričko s hákovým křížem, které je rozložené z nepochopitelných důvodů hned vedle tří kopií videohry „The Sims 3“.

„Kdo ví, třeba je The Sims 3 hrozně berou,“ poznamenal suše novinář BBC Francis Scarr na svém twitterovém účtu. „Někdo shora pravděpodobně písemně nařídil: ‚3 симки‘ (‚tři SIM karty‘) a nějaký génius ho poslechl,“ replikoval na Twitteru uživatel Andrew Protsenko.

Who knew they were so into The Sims 3?