Neslavný světový unikát. U Itala lékaři odhalili covid, opičí neštovice i HIV

ČTK

Lékaři na Sicílii odhalili u jednoho pacienta, který se vrátil z dovolené ve Španělsku, nákazu koronavirem, virem opičích neštovic a HIV. Skupina lékařů to uvedla v odborném časopise The Journal of Infection. Podle nich se jedná o první popsaný případ souběžné nákazy těmito třemi viry na světě. Nemocnice muže po týdnu pustila do domácího léčení, uvedl deník Corriere della Sera.

