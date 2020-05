Dekret o otevření hranic dnes schválila italská vláda. Od začátku června budou moci do Itálie volně cestovat i lidé ze zemí schengenského prostoru včetně českých občanů a už pro ně nebude povinná dvoutýdenní karanténa, uvedl list La Stampa.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Avizované otevření hranic bude obrovským milníkem pro jihoevropskou zemi, kde se v polovině března se začátkem karantény takřka zastavil veškerý život. Umožní totiž nastartovat turistickou sezonu a cestovat Italům i zahraničním turistům k moři. Kromě občanů ze zemí schengenského prostoru bez hraničních kontrol se Itálie otevře také pro Švýcary a občany Monaka.

Italské hranice lze nyní překročit jen ve výjimečných případech. Vláda například umožňuje návrat domů občanům, kteří kvůli cestovním omezením způsobeným pandemií nemoci covid-19 uvízli v zahraničí, nebo cizincům, kteří mají v zemi trvalý pobyt. Pro všechny platí po příjezdu povinná dvoutýdenní karanténa. Po 3. červnu budou muset do karantény po překročení hranic jen ti, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou nebo mají pozitivní test na koronavirus.

Pro Italy sice skončila karanténa začátkem května, a tak mohou volně opouštět své domy a byty, stále ale platí poměrně přísné omezení pohybu a lidé nesmějí opustit svůj domovský region. V rámci regionu nyní mohou cestovat jen kvůli návštěvě příbuzných, od pondělka toto omezení skončí. Hranice regionů ale Italové budou moci překročit poprvé rovněž až 3. června.

V pondělí 18. května čeká Itálii začátek další fáze uvolňování restrikcí, kdy se mohou otevřít malé obchody, restaurace, bary či služby jako jsou kadeřnictví a kosmetická studia. Kromě toho začnou fungovat i muzea a knihovny, v kostelech se mohou začít sloužit mše a přestane platit zákaz vstupu na pláže.

Cestovní ruch je jedním z nejdůležitějších odvětví italské ekonomiky, kterou kvůli koronaviru čeká velký propad. Na hrubém domácím produktu se podílí asi 13 procenty. Italský turistický svaz Confcommercio Confturismo odhaduje, že turistický sektor letos přijde asi o 70 až 80 procent tržeb. Ztráty mohou dosáhnout až 120 miliard eur (3,3 bilionu korun).

V Itálii za 24 hodin zemřelo s covidem-19 dalších 153 lidí. Po dvou dnech se tak denní bilance opět vrátila pod hranici dvou set, informoval dnes úřad civilní ochrany. Celková bilance zemřelých vzrostla na 31 763. Od počátku epidemie se v této šedesátimilionové jihoevropské zemi potvrdilo již přes 224 tisíc případů infekce koronavirem SARS-CoV-2.

Od minulé soboty do středy se denní počet mrtvých s covidem-19 držel pod hranicí dvou set. Ve čtvrtek činil ale přírůstek 262 a v pátek 242 mrtvých. Dnes se počet nově zemřelých opět vrátil pod hranici dvou set.

Kvůli záchraně letní turistické sezony nejspíš otevře své hranice velká část evropských zemí, které je z preventivních důvodů uzavřely po vypuknutí epidemie. Hranice tento týden otevřelo Slovinsko a turisty zřejmě od července přivítá Řecko. Hraniční režim uvolňuje i Rakousko.

Rakousko od neděle otevře všechny hraniční přechody s Českem

Rakousko od půlnoci z dneška na neděli otevře všechny hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem. Kontroly kvůli koronaviru budou už jen namátkové, informovalo dnes rakouské ministerstvo vnitra. S úplným otevřením hranic se počítá ve druhém kroku a mělo by nastat 15. června, uvedla agentura APA. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová ČTK sdělila, že pro návrat do České republiky bude nadále nutný negativní test na koronavirus, jinak bude muset cestovatel do povinné 14denní karantény. Prakticky se tak pro české občany skoro nic nezmění.

Velvyslankyně ČR v Rakousku Ivana Červenková v České televizi uvedla, že z české strany zůstává otevřeno osm běžných přechodů a dva vlakové, jinak hranice otevřené nejsou.

Režim na hranicích s Německem, Lichtenštejnskem a Švýcarskem uvolnilo Rakousko s platností ode dneška, nyní bude stejně postupovat v případě Česka, Slovenska a Maďarska, což má podle Vídně ulehčit život zejména pendlerům dojíždějícím mezi sousedními státy za prací a lidem z pohraničí.

"Kontroly ze strany zdravotnických úřadů a policie budou probíhat v menší míře a pouze namátkově," uvedlo rakouské ministerstvo v prohlášení. Na hranicích s Maďarskem bude rakouská policie dál provádět prohlídky v souvislosti s pohybem migrantů. Změna režimu kontrol na namátkové je také hlavní rozdíl pro cestující Čechy, uvedla velvyslankyně. Z hlediska epidemiologie Rakousko podle Červenkové zvládlo nemoc podobně dobře jako ČR.

"Za (české) ministerstvo zahraničních věcí nadále platí doporučení cestovat jen v nutných případech," sdělila ČTK Štíchová. Úpravou doporučení se bude příští týden zabývat česká vláda.

"Naším cílem je co možná nejvíce svobody a co nejméně omezení. Toto uvolnění bude dalším malým posunem směrem k normálnímu stavu zejména pro lidi v pohraničních oblastech a usnadní bezproblémové fungování pendlerů," uvedlo rakouské ministerstvo vnitra.

Šéf resortu Karl Nehammer, ministr zahraničí Alexander Schallenberg a ministryně pro EU Karoline Edtstadlerová jednají se zástupci sousedních zemí o přesném postupu při úplném otevření hranic. S tím se počítá v polovině června, pokud to dovolí epidemiologická situace.

Kontroly zůstanou přinejmenším do konce května v platnosti i na hranicích mezi Rakouskem a Slovinskem, které otevření hranic oznámilo v pátek. Rakouská hranice s Itálií, která patří k zemím nejvíce postiženým koronavirovou epidemií v Evropě, zůstane prozatím uzavřená. "Momentálně nejsou vytvořené podmínky pro to, abychom přemýšleli o otevření hranice s Itálií," řekl tento týden rakouský kancléř Sebastian Kurz s odkazem na stále relativně vysoké počty infikovaných v jihoevropské zemi. Itálie počítá s otevřením hranic 3. června.

V Rusku přírůstek nových případů nákazy klesl pod deset tisíc

Rusko dnes ohlásilo 9200 nových případů koronavirové nákazy za uplynulých 24 hodin. Celkový počet nakažených dosáhl 272 043, uvedla agentura Reuters. V pátek ještě Rusko registrovalo denní přírůstek 10 598 infikovaných. Denní nárůst počtu nakažených se tak dnes podruhé od 2. května dostal pod desetitisícovou hranici. S nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje, v zemi podle krizového štábu v uplynulém dni zemřelo 119 lidí. Od začátku pandemie Rusko eviduje 2537 takových úmrtí. Denní počet úmrtí stoupá: předchozí den jich bylo 113 a o den dříve 93.

Zejména západní média mají podezření, že ruská čísla bilancující pandemii neodrážejí realitu. Mnohem nižší úmrtnost na nákazu v Rusku než v okolním světě ruské úřady vysvětlují rychlým rozpoznáním a včasným přijetím odpovídajících opatření. Podle kritiků ale úřady do statistik zahrnují jen úmrtí, u kterých byl covid-19 hlavní příčinou smrti.

V úterý 12. května skončilo celostátní "nepracovní" období, vyhlášené prezidentem Vladimirem Putinem. Znamená to, že o případném rušení protinákazových omezení mají rozhodovat přímo regionální úřady.

Španělsko hlásí nejméně úmrtí od půlky března

Ve Španělsku zemřelo za poslední den 102 pacientů s koronavirem, což je nejméně od půlky března. Celkem má země 27.563 obětí a 230.698 nakažených. Nově infikovaných za poslední den přibylo 539, což je zhruba stejně jako v pátek, informovalo dnes ministerstvo zdravotnictví.

Ve zhruba sedmačtyřicetimilionovém Španělsku na komplikace spojené s nemocí covid-19 zemřelo nejvíce lidí po USA, Británii a Itálii, epidemie ale v posledních týdnech ztrácí na síle. Méně lidí, než za uplynulých 24 hodin, zemřelo naposledy 16. března. Ještě na začátku dubna umíralo i více než 900 nakažených denně.

Vláda už několik týdnů uvádí v pravidelné bilanci pouze případy nákazy potvrzené testy PCR; infikovaných nyní přibývá kolem 500 denně. Dnes se počet případů zvýšil o 539, v pátek o 549 a ve čtvrtek o 506. V předchozích dnech to ale bylo zhruba o stovku méně. Vyléčených je 146.000.

Španělsko nyní postupně uvolňuje zákazy přijaté kvůli prevenci šíření koronaviru. Minulý týden se po téměř dvou měsících otevřely obchody s plochou menší než 400 metrů čtverečních a tento týden vstoupila zhruba polovina země do další fáze uvolňování, která mimo jiné umožňuje i otevření zahrádek restaurací s poloviční obsazeností.

V Německu se snížil počet nových nákaz koronavirem i úmrtí

V Německu se za poslední den snížil počet úmrtí pacientů s koronavirem i nově nakažených. Nových obětí bylo 57, zatímco páteční bilance jich registrovala 101. Pozitivně testovaných bylo 620, což je skoro o tři stovky méně než předchozí den. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI).

Celkem se v Německu od začátku epidemie virem SARS-CoV-2 nakazilo 173 772 lidí, 7881 z nich zemřelo a přes 152 tisíc se už uzdravilo. Země s více než 83 miliony obyvatel je tak nyní co do počtu infikovaných i mrtvých osmým nejpostiženějším státem na světě.

Nejhůře zasaženou spolkovou zemí v Německu zůstává dál Bavorsko, které od počátku epidemie zaregistrovalo přes 45 tisíc případů nákazy. Nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko je na druhém místě s více než 36 tisíc nakažených.