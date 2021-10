V polovině září KLDR zkušebně odpálila dvě balistické rakety, které dopadly do vod mezi Japonskem a Korejským poloostrovem. O dva dny dříve oznámila, že otestovala novou řízenou střelu dlouhého doletu. Podobné testy podle agentury AP provedla poprvé po šesti měsících. Testy balistických raket zakazují KLDR rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Zkoušku balistické rakety provedla v polovině září rovněž Jižní Korea.

Severokorejský velvyslanec při OSN zhruba v téže době, kdy byl proveden test zbraně, na Valném shromáždění OSN v New Yorku vyzval Spojené státy, aby upustily od "nepřátelské politiky" vůči Severní Koreji. USA odpálení střely odsoudily. Také Jižní Korea vyjádřila lítost nad odpálením rakety v době, kdy je velmi důležité zajistit stabilitu na Korejském poloostrově.

Úterní test by mohl znamenat, že se KLDR chce zařadit po bok USA, Ruska a Číny, které hypersonické zbraně vyvíjejí, podotkla agentura Reuters. Odborník na raketové střely, Čang Jong-kun z Korejské univerzity pro letectví a kosmonautiku agentuře sdělil, že severokorejský test ale pravděpodobně nebyl úspěšný, poněvadž střela podle zhodnocení jihokorejských armádních zpravodajských služeb dosáhla rychlosti 2,5 machu.

Střela, kterou v úterý odpálila Severní Korea do moře, byla nově vyvíjená hypersonická raketa, uvedla dnes podle Reuters severokorejská státní tisková agentura KCNA. O vypuštění blíže neurčené rakety z východního pobřeží KLDR informovala v úterý Jižní Korea. Japonsko později uvedlo, že šlo zřejmě o balistickou střelu, která spadla do moře u japonské výlučné ekonomické zóny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.