KVÍZ: Tam blízko Little Bighornu je indiánská zem. Co vše víte o známém masakru?

Ta událost je už 145 let stará. Dne 25. června 1876 proběhl v americkém státě Montana masakr, který známe jako bitvu u Little Bighornu nebo také bitvu na Mastné trávě (The Battle on the Greasy Grass). Válečníci indiánských kmenů Lakotů, severních Šajenů a Arapahů se v nepřehledném terénu střetli armádou Spojených států amerických. Boj skončil katastrofální porážkou oddílů podplukovníka George Armstronga Custera, jehož muži v krvavé řeži do jednoho zahynuli.